Il colore brilla di luce propria nelle sfilate ‘Off’ della passerella di Madrid

Maria Lafuente ha inaugurato la passerella di Madrid nell’ambito della sfila ‘Off’ con ‘Sempiterno’, una collezione in cui la moda maschile guadagna peso e in cui introduce in passerella capi strutturati di sartoria che convergono con i suoi emblematici fiori di tulle in passerella.

La stilista leonese, una delle veterane in passerella, ha presentato la sua nuova collezione primavera-estate al Complesso El Águila di Madrid.

“Volevo introdurre la sartoria, ma reinterpretata a modo mio con ‘moulage’”spiega Lafuente a Efe, una tecnica con cui i capi vengono realizzati direttamente sul manichino invece di essere modellati in anticipo, capi che vengono rifiniti con giacche scure cosparse di applicazioni dorate.

Ha inoltre dato, come novità, grande risalto alla figura maschile con stili contraddistinti da felpe larghe e pantaloni crochet dai toni accesi come il fucsia e il giallo fluoro, altra delle sue grandi scommesse, in un “total look” con coda e stretto che ha indossato l’attrice Daniela Santiago.

Per la creatrice, che ha mantenuto i suoi emblematici volumi di tulle in intense gamme di colori, “l’energia del colore” continua ad essere la protagonista dei suoi disegniin cui non mancano tessuti sostenibili come il tencel.

Chi ha anche fatto del colore il filo conduttore della sua proposta è stato Félix Ramiro, con “Arcoíris”, in cui è riuscito a fare dei colori al fluoro la base della sua proposta.

Tra i macchinari della palestra “Sergio Ramos by John Reed” le modelle hanno indossato una collezione “in cui diversità e colore sono protagonisti assoluti”, ha raccontato Ramiro a Efe, la cui proposta evolve dai gialli polvere agli azzurri, neon, bianco e blu .

Toni stampati su tessuti come lini, lane fredde e cotoni austriaci e biologici per un totale di sessantadue pezzi.

“Molti modelli sono interamente realizzati a mano”sottolinea lo stilista, che desidera che sempre più i suoi capi siano realizzati con materiali sostenibili.

Colli Mao, sovrapposizioni e righe diplomatiche di larghezza maggiore del solito delineano una proposta in cui il colore è il centro nevralgico.

Il designer di Malaga Rafael Urquizar fa la sua prima incursione nel “off” di MBFWMadrid con una collezione “prêt à couture” ispirata ai colori del Sahara.

Dopo una lunga stagione dedicata al design della sposa, Urquizar (Málaga, 1971) ha presentato al Wizink Center di Madrid la sua proposta primavera-estate 2023, “ispirata ai colori del deserto” per vestire una donna per eventi serali e notturni.

“Pezzi che possono essere anche fuori contesto per essere utili in qualsiasi momento della giornata”, ha commentato il designer che ha optato per il bianco e nero “i miei preferiti”, anche se include anche pennellate di bouganville e menta.

Una tavolozza che modella caftani fluidi in seta naturale e chiffon, pantaloni e tute alla caviglia.