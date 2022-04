il club dei milionari guidato da Elon Musk che ha trasformato internet

Nel marzo del 2000, Internet Visse nel mezzo di una grande rivoluzione. La manna economica promessa dall’emergere del mondo digitale ha portato alla creazione di società dotcom e ha gonfiato i mercati. La bolla alla fine sarebbe scoppiata, trascinando con sé centinaia di aziende emergenti, ma altre sono sopravvissute per fare la storia. In questo contesto caratterizzato dalla frenesia innovativa e dal rischio, la PayPal mafiosoil gruppo di giovani promesse che avrebbero trasformato l’industria della tecnologia e la domineranno fino ad oggi.

Nel marzo del 2000 avviene la fusione aziendale considerata la culla di questo mito. Un anno prima, la società di sicurezza informatica Confinity aveva lanciato sul mercato il sistema di pagamento elettronico PayPal. Quell’idea ha catturato l’attenzione del nuovissimo proprietario di Twitter Elon Musk, che a 29 anni gestiva X.com, una ‘start-up’ dedicata ai servizi finanziari ‘online’. Entrambi si sono lasciati alle spalle la concorrenza, hanno unito le forze e hanno adottato il nome PayPal. Un anno dopo, la società desiderata è quotata in borsa e dopo cinque mesi è stata assorbita dalla multinazionale di e-commerce eBay per 1.500 milioni di dollari.

In soli quattro anni un team di giovani era riuscito a dare forma alla loro idea visionaria e lo aveva fatto seguendo una cultura imprenditoriale disinvolta, competitiva, ipermascolina e quasi universitaria che premiava l’innovazione dei suoi membri, i “nerd” in gran parte dall’élite della Stanford University. Sotto la sovrastruttura di eBay, PayPal è diventato un colosso. Tuttavia, il controllo aziendale e il rigore erano un corsetto per decine di quei colleghi, che hanno scelto di lasciare il nido.

Le menti brillanti che hanno dato vita a PayPal non sono rimaste a guardare. Dopo la bolla del punto com Era ora di trasformare Internet. Utilizzando la fortuna accumulata dalla fusione, il gruppo di colleghi è stato pioniere di questo nuovo paradigma e si è proposto di fondare e guidare una scia di grandi aziende che, come Tesla, Youtube, LinkedIn o guaire, hanno segnato l’industria tecnologica. Questa rete di emblemi del capitalismo digitale È noto come PayPal Mafia, un soprannome di gangster datogli dalla rivista Fortune nel 2007.

Questi sono i suoi membri più prolifici:

Pietro Thiel

Se questo gruppo di imprenditori è un clan criminale, Pietro Thiel è il suo ‘dono’. Fondatore di Confinity e PayPal, l’uomo d’affari tedesco-americano è noto per essere stato il primo investitore esterno Facebook. Nel 2004 ha messo mezzo milione di dollari nel neonato social network, mettendolo sulla mappa, e nel 2012 ha venduto le sue azioni, intascando quasi un miliardo. Da allora è nel consiglio di amministrazione della piattaforma, posizione che lascia a fine anno. Attraverso il fondo di venture capital Founders Found – che ha raccolto insieme agli ex membri di PayPal Luke Nosek e Ken Howery – è stato anche uno dei primi a investire in società come Airbnb, LinkedIn, Spotify, Stripe o SpaceX. Tutto questo lo ha portato ad accumulare una fortuna del valore di 5.100 milioni di dollari.

Thiel è il nome più temuto in questa lista. Libertario e conservatore, ha usato quei soldi per sostenere Donald Trump e l’estrema destra americana e ha dichiarato che libertà e democrazia “non sono compatibili”. Thiel è dietro Palantir, una controversa società di analisi dei dati sostenuta dalla CIA i cui servizi di spionaggio sono stati coinvolti in molteplici scandali. Nel 2007, il blog di Gawker ha scoperto che Thiel era gay; sette anni dopo, il miliardario ha sostenuto una causa contro Hulk Hogan che avrebbe finito per costringere il tabloid al fallimento.

Elon Musk

Sebbene non appaia nella posa collettiva del gangster, Elon Musk è il membro più famoso della mafia di PayPal. Dopo aver lasciato l’azienda, il magnate ha fondato il produttore aerospaziale SpaceX ed è diventato l’azionista di maggioranza e presidente di Tesla, una società automobilistica e di energia rinnovabile. Entrambe erano scommesse rischiose, con la promessa di commercializzare auto elettriche e viaggi nello spazio. I suoi affari sono saliti alle stelle dal 2020, rendendolo l’uomo più ricco del pianeta con una fortuna di oltre $ 270 miliardi. Questo lunedì è stato ufficializzato il suo acquisto del social network Twitter per 41.000 milioni.

Reid Hoffmann

Dopo aver lasciato la carica di vicepresidente di PayPal, Reid Hoffmann Nel 2002 ha fondato il social network per i contatti professionali LinkedIn, che è ancora un riferimento due decenni dopo. Questo imprenditore è stato nel consiglio di amministrazione di Microsoft, ha lavorato con Barack Obama ed è partner della società di venture capital Greylock. La sua fortuna è valutata a 2.400 milioni.

Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim

Mentre lavorava ancora in PayPal, questo trio di imprenditori ha ideato un’attività di piattaforma video. Nel 2005 hanno fondato YouTube e un anno dopo lo hanno venduto a Google per 1.650 milioni. Da allora hanno diversificato le loro creazioni e investimenti. Hurley, ad esempio, è uno dei proprietari dei Golden State Warriors della NBA. Karim è il protagonista di ‘Me at the Zoo’, il primo video nella storia di YouTube.

Keith Rabois

Considerata una delle persone più influenti all’ombra della Silicon Valley, Keith Rabois Ha ricoperto posizioni di leadership in PayPal, LinkedIn, Slide e Square. È stato uno dei primi investitori nella piattaforma di revisione aziendale Yelp, co-fondata dal collega ex PayPal Russel Simmons.

Max Levichin

Max Levichin ha fondato il precursore di PayPal con Thiel. Dopo aver lasciato la sua azienda, ha fondato Slide, un social network che ha finito per vendere a Google per 182 milioni. Nonostante fosse all’ombra dei suoi colleghi, questo famoso ingegnere ha contribuito a sviluppare il sistema CAPTCHA, che determina se qualcuno che visita un sito Web è un essere umano. È passato anche attraverso la direzione di Yahoo. La sua fortuna ammonta a 3.000 milioni.