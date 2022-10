Il Club Brugge entra nella storia della UEFA Champions League, tagliando il biglietto per la fase a eliminazione diretta dopo aver pareggiato l’Atletico Madrid

Club Brugge ha confermato una delle più grandi sorprese della fase a gironi di UEFA Champions League finora con lo 0-0 di mercoledì in trasferta Atletico Madrid. Il punto preso dagli uomini di Carl Hoefkens non solo rende la vita molto difficile per l’Atleti in termini di fuga dal Gruppo B, ma garantisce anche ai belgi uno storico posto a eliminazione diretta.

Il Brugge è ora il secondo club da Belgio per raggiungere la fase a eliminazione diretta dell’UCL dopo il KAA Gent nel 2015-16, la stagione in cui Blauw Zwart ha vinto il primo dei cinque titoli negli ultimi sette anni. RSC Anderlecht ha sminuito il Brugge per i titoli della Jupiler Pro League di un enorme 34 a 18, ma questo periodo recente è probabilmente il più impressionante per un club belga sulla scena continentale.

Torna indietro di sei anni o giù di lì e i Boeren hanno vinto il loro primo titolo nazionale in 11 anni, mentre i loro rivali di Bruxelles hanno recuperato sei titoli tra i successi del Brugge. Nonostante sia la vincitrice della Croky Cup più titolata di tutti i tempi con 11 trionfi all’attivo, l’FCB l’ha vinta solo due volte dal 2005 e ha ottenuto il doppio in ciascuna delle ultime quattro vittorie.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

In che modo il Brugge è arrivato a rimuovere l’Anderlecht e sconfiggere gente del calibro di Gent, KRC Genke Liegi standard diventare il club leader del calcio belga allora?

Questo attuale La squadra è piena zeppa di giovani talenti internazionali Andreas Skov Olsen, Ferran Jutgla, Noa Lang, del Canada Tajon Buchanane USMNT Owen Otasowie. C’è anche un nucleo esperto nel gruppo, però, con il capitano veterano Ruud Vormer un internazionale olandese in passato, Denis Odoi un volto familiare in Belgio ed Eder Balanta che ora spinge a quota 30.

Nonostante le loro migliori prestazioni europee, il Brugge perde ancora regolarmente i suoi migliori talenti con la gemma nostrana Charles De Ketelaere in partenza per AC Milan la scorsa estate. Anche gli allenatori vanno e vengono al suggestivo Jan Breydel Stadion con Philippe Clement ora all’AS Monaco dopo tre titoli belgi consecutivi con Genk prima e Brugge poi.

Tuttavia, sotto il sostituto di Clement, Carl Hoefkens, la squadra sembra più solida che mai e potenzialmente in grado di volare più inosservata nell’edizione di questa stagione della Champions League. Alla base del vivace nucleo giovane c’è una serie di affermati internazionali come quello canadese Cyle LarinRoman Yaremchuk e Dane dell’Ucraina Casper Nielsen.

Tuttavia, probabilmente l’elemento più critico è una spina dorsale belga con il portiere Simone Mignoletdifensori Dedryck Boyata e Brandon Mechelenonché influente centrocampista Hans Vanaken. Il quartetto rimane regolare nella configurazione internazionale e mentre Mignolet, Boyata e Vanaken forniscono una notevole esperienza, Mechele è arrivato attraverso l’accademia del club.

Gent cadde per mano del VfL Wolfsburg nel 2016 e il Brugge affronterà avversari molto più duri in questa edizione, ma l’obiettivo futuro sarà quello di continuare ad emergere dal gruppo. Essere un gigante domestico ma un relativo minnow continentale può essere un’inversione di ruolo piuttosto difficile da riconciliare, ma il Brugge ci sta provando bene.

Considerando come si sono presentati clienti abituali della Champions League come Atleti e FC Porto finora, non avresti scommesso contro che si stabilissero ulteriormente a questo livello nei prossimi anni.