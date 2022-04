Il Chelsea supera il Crystal Palace per raggiungere la finale di FA Cup dietro il gol di Loftus-Cheek; data fissata contro il Liverpool

Ruben Loftus-Cheek ha trascorso una giornata quando è entrato in partita in sollievo di Mateo Kovacic, che è caduto per un infortunio, e ha segnato il primo gol per portare il Chelsea alla vittoria per 2-0 sul Crystal Palace nella semifinale di FA Cup. È stato il primo gol di Loftus-Cheek con la maglia del Chelsea da maggio 2019 nelle semifinali di Europa League contro l’Eintracht Frankfurt, quando è stato poi ceduto in prestito al Fulham prima di fare il suo ritorno al Chelsea in questa stagione.

Con la vittoria, il Chelsea si dirigerà alla finale di FA Cup il 14 maggio contro il Liverpool a Wembley, segnando il suo primo incontro di FA Cup dal 2012. Il Chelsea ha raggiunto la finale di FA Cup per la terza stagione consecutiva e per la quinta volta in passato sei stagioni. Hanno solo un titolo di FA Cup a loro nome in quell’arco di tempo. Questa è la sesta finale di Thomas Tuchel da quando ha assunto l’incarico di capo allenatore del Chelsea nel gennaio del 2021.

Liverpool e Chelsea si sono incontrati già tre volte in questa stagione, inclusa la finale della Coppa EFL a febbraio, quando i Reds hanno superato i Blues dopo 120 minuti senza reti vincendo 11-10 ai rigori. Anche gli altri due incontri in Premier League sono finiti in parità.

Per quanto riguarda Patrick Vieira e Crystal Palace, questo è stato il loro migliore da quando hanno raggiunto la finale nel 2016, poiché hanno tenuto duro nonostante non fossero in grado di interpretare Conor Gallagher contro il suo club genitore a causa di obblighi di prestito. Il punteggio era abbastanza vicino che ti chiederai cosa sarebbe potuto essere se Gallagher fosse stato in grado di recitare. Il Chelsea non ha concesso a Palace molte occasioni in attacco e ha neutralizzato i suoi giocatori chiave per la maggior parte della giornata.

È stato un primo tempo molto combattuto per Palace e Chelsea, dove le possibilità erano scarse poiché ogni squadra aveva solo un tiro in porta. Reece James è stato schierato di nuovo al centro difensore da Tuchel per contenere la minaccia di velocità di Wilfred Zaha mentre Cesar Azpilicueta è tornato all’XI titolare per sostituire il terzino destro. Ci sono voluti solo 13 minuti per Mason Mount per avere una buona occasione in porta, ma hanno subito un duro colpo quando Mateo Kovacic ha dovuto lasciare la partita al 26 ‘.

Loftus-Cheek ha sostituito il centrocampista e resta da vedere quale sia l’entità dell’infortunio di Kovacic. Quella sostituzione ha bloccato il gioco di costruzione del Chelsea poiché aveva problemi a gestire la difesa del Crystal Palace. Palace non è riuscito a trarne vantaggio quando Andreas Christensen e la difesa si sono intensificati al momento opportuno quando sono andati in contrattacco.

Eberechi Eze si è ritrovato più volte nello spazio a centrocampo, ma dopo aver trovato un compagno di squadra, l’attacco ha vacillato a causa della pressione difensiva del Chelsea. Palace otterrebbe una buona occasione grazie a Cheikhou Kouyate che testa Edouard Mendy da fuori area. Anche Joachim Andersen ha avuto un’occasione che ha rimbalzato sul palo, sebbene provenisse da una posizione di fuorigioco. Kai Havertz ha chiuso il tempo con l’ammonizione per tuffi, il che ha riassunto le sfide del Chelsea per creare occasioni.

Il secondo tempo ha portato aggiustamenti da parte di entrambi gli allenatori poiché Mount e Loftus-Cheek hanno cambiato posizione. Il monte è sceso più in profondità per dettare l’accumulo con Kovacic messo da parte. Lo scambio ha pagato i dividendi quasi immediatamente quando Timo Werner ha trovato spazio ma è stato fermato da Jack Butland, che è uscito rapidamente dalla sua linea per spazzare via il pericolo. Vieira ha contrastato inserendo Jordan Ayew per Jean-Philippe Mateta e scambiando Zaha in attaccante per portarlo di più sulla palla mentre James lo trattava bene sulla fascia.

Zaha è stato in grado di forzare un corner che ha portato a Kouyate, ma non è riuscito a portare in porta il colpo di testa libero per testare nuovamente Mendy. Il Chelsea ha finalmente avuto la sua occasione quando Havertz ha trovato spazio sul lato destro del centrocampo per attraversare la palla attraverso la rete. Non ha trovato un bersaglio del Chelsea, ma la respinta di Marc Guéhi ha trovato Loftus-Cheek fuori area e ha segnato un bel tiro per il suo primo gol stagionale.

Palace ha portato più giocatori offensivi quando Christian Benteke e Michael Olise sono entrati, ma ciò non ha impedito al Chelsea di ottenere un secondo per mettere le cose fuori portata al 76 ° minuto da parte di Werner che ha giocato 1-2 tocchi con Mount.

È giusto dire che Werner è completamente tornato come ala sinistra di prima scelta per ora. Ha la sicurezza di usare la sua velocità per entrare in buone posizioni e far accadere cose che mancavano all’inizio della stagione. Mentre il Crystal Palace ha creato qualche occasione in più, il secondo gol ha messo i Blues in controllo quando Thiago Silva è entrato per chiudere le cose per il Chelsea. Romelu Lukaku ha colpito il palo nei momenti finali della partita poiché la sua conclusione sembra maledetta in questi giorni. Anche il seguito di Hakim Ziyech è finito in un mare di difensori del Palace invece di colpire la rete.

È stata una partita combattuta tra entrambe le parti e Palace dovrebbe alzare la testa per essere andato in punta di piedi con il Chelsea quel giorno. Nonostante i Blues detenessero quasi il 70% del possesso palla, hanno tirato solo 11 tiri nel corso della giornata poiché il piano difensivo di Vieira era buono.