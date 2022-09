Il Chelsea esonera Thomas Tuchel: Graham Potter tra i candidati allenatori di Todd Boehly dopo la sconfitta in Champions League

Chelsea hanno licenziato Thomas Tuchel mercoledì e hanno ricevuto il permesso dal Brighton di tenere colloqui con Graham Potter mentre cercano di assicurarsi rapidamente un nuovo allenatore che possa trascinarli fuori dalla loro palude di inizio stagione.

Tuchel, vincitore della Champions League nel 2021 con i Blues, lascia lo Stamford Bridge solo sette partite della stagione. Tre di questi sono finiti con una sconfitta con una sconfitta per 1-0 in casa della Dinamo Zagabria martedì sera, dopodiché Tuchel ha ammesso di non essere riuscito a capire le recenti lotte della sua squadra.

È molto diverso da una stagione fa, quando il Chelsea era campione d’Europa in carica e aveva avuto un inizio elettrico per la nuova stagione. Tuchel era l’allenatore più popolare che lo Stamford Bridge avesse visto da anni e l’ammirazione dei tifosi è cresciuta solo durante le turbolenze che hanno circondato l’acquisizione del club all’inizio di quest’anno. Todd Boehly, succeduto a Roman Abramovich come proprietario a maggio, ha sostenuto il suo allenatore con la più grande spesa mai intrapresa da un club della Premier League in un’unica finestra.

Molti di questi giocatori, tra cui Pierre-Emerick Aubameyang e Raheem Sterling, erano reclute che Tuchel stesso aveva sostenuto. Invece sarà un altro allenatore a guidare questa rosa.

Una dichiarazione del club diceva: “A nome di tutto il Chelsea FC, il club vorrebbe mettere a verbale la sua gratitudine a Thomas e al suo staff per tutti i loro sforzi durante il loro tempo con il club. Thomas avrà giustamente un posto nella storia del Chelsea dopo vincendo la Champions League, la Supercoppa e il Mondiale per club ai suoi tempi qui.

“Dato che il nuovo gruppo di proprietà ha raggiunto i 100 giorni dall’acquisizione del club e mentre continua il suo duro lavoro per portare avanti il ​​club, i nuovi proprietari ritengono che sia il momento giusto per fare questa transizione. Lo staff tecnico del Chelsea si occuperà del squadra per l’allenamento e la preparazione delle nostre prossime partite mentre il club si muove rapidamente per nominare un nuovo allenatore”.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Potter è tra i principali contendenti per succedere a Tuchel e il Chelsea si è mosso rapidamente mercoledì mattina con il Brighton che ha accolto la loro richiesta di parlare con il 47enne. Anche Mauricio Pochettino è considerato parte del pensiero dei Blues.

Nel frattempo il Chelsea non ha confermato la composizione del proprio staff tecnico per la trasferta di sabato Fulham. Tuttavia, gli addetti ai lavori del club hanno detto a CBS Sports che si aspettano che il trio di Zsolt Low, Arno Michels e Benjamin Weber, tutti uniti a Tuchel, parta insieme all’allenatore uscente. Se non viene nominato un nuovo capo, il vice allenatore Anthony Barry potrebbe svolgere un ruolo significativo nei preparativi dei Blues per un difficile derby londinese contro un avversario in forma.

Il licenziamento di Tuchel rappresenta una straordinaria caduta in disgrazia per Tuchel, anche per gli standard del Chelsea, dove gli allenatori tendevano ad essere visti tra i dipendenti più superflui dall’ex proprietario Roman Abramovich. Le prime azioni di Boehly suggerivano che fossero cambiate, figure di spicco come Petr Cech e Marina Granovskaia se ne andarono senza sostituti, aumentando la base di potere dell’allenatore.

Ciò è stato chiarito nella decisione di reclutare Aubameyang, 33 anni, il giorno della scadenza del trasferimento con un contratto da 12 milioni di euro. Boehly aveva già sanzionato la partenza in prestito di Romelu Lukaku all’Inter con una notevole perdita, meno di 12 mesi dopo che il regime precedente lo aveva firmato per un record del club di 115 milioni di euro.

Nel frattempo, il 20 agosto, Tuchel ha rivelato che i suoi rappresentanti erano stati in trattative con la gerarchia del club per estendere il suo contratto. Da allora, il Chelsea ha perso Leeds Unito, Southampton e Dinamo, quest’ultima sconfitta significa che Tuchel lascia il club dopo esattamente 100 partite in carica. La sua media di 2,04 punti a partita è superata da soli quattro allenatori permanenti (Jose Mourinho al suo primo periodo in carica, Avram Grant, Antonio Conte e Maurizio Sarri) dall’inizio dell’era Abramovich; a differenza di quel quartetto, ha anche consegnato la gloria della Champions League a Londra ovest.