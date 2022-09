Il Chelsea è afflitto da problemi familiari al debutto di Graham Potter quando i Blues perdono più punti in Champions League

Risparmia un pensiero per Thomas Tuchel se stava guardando la sua vecchia fiamma con il loro nuovo fidanzato. Un sacco di possesso palla, struttura elegante, ampiezza sufficiente ma non i tiri e le reti per riflettere tutto questo? Lo faceva da mesi e mesi a Stamford Bridge.

E così la prima partita di Graham Potter in carica si è conclusa piuttosto come l’ultimo atto di Tuchel con una raffica di tiri in ritardo non abbastanza per salvare una giornata in cui il Chelsea non è riuscito a fare fieno quando il sole splendeva. Un pareggio casalingo per 1-1 con il Red Bull Salisburgo dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria. Ci vorrà ancora un po’ prima che il nuovo allenatore possa pensare di eguagliare il successo in Champions League del suo predecessore nel suo primo anno. Per ora deve pensare a uscire dal gruppo.

Per farlo ha bisogno di affrontare i problemi che hanno tormentato Tuchel dal primo giorno alla fine del suo regime di Chelsea. Per tutte le stelle che il Chelsea può schierare in attacco, fanno un lavoro estremamente pesante per ottenere buoni tiri in porta. Solo quando Hakim Ziyech ha tirato dritto in porta al volo nel terzo minuto di recupero i padroni di casa hanno migliorato il conteggio di tre tiri in porta del Salisburgo. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno completato più di tre volte il numero di passaggi dell’ide austriaca, Reece James e Raheem Sterling da soli hanno avuto un tocco in meno nel terzo offensivo rispetto ai 54 del Salisburgo. Hanno trasformato tutto quel predominio in zero tiri in porta e 0,55 obiettivi previsti (xG).

Il settanta percento della palla e 1,01 xG al fischio finale è stato un ritorno scarso ma familiare, e ci sono molti residui per preoccupare Potter. Mason Mount è ancora senza gol in questa stagione, anche se va notato che sembrava molto a suo agio con i requisiti difensivi posti su di lui in un ruolo più profondo. Kai Havertz sembra avere tutto il talento del mondo, ma richiede il più perfettamente perfezionato dei sistemi per consentirgli di sfruttarlo. Forse la cosa più preoccupante è che solo quando Pierre-Emerick Aubameyang ha ceduto il posto ad Armando Broja il Chelsea sembrava avere il passo dietro.

Tuttavia, a ogni manager sono concessi blips all’inizio del suo mandato. Dopotutto, quello di Tuchel è iniziato con la caduta di Mount, il più emblematico dei giocatori del mandato di Frank Lampard, ma il nazionale inglese è stato presto nei migliori libri del suo allenatore. E Potter potrebbe riflettere sul fatto che il suo sistema ha fatto molto per tenere il Salisburgo lontano dalla porta fino a quando un’intelligente mossa nello spazio sulla sinistra al 75 ° minuto. Anche da quel momento in poi difensori esperti come Thiago Silva e Cesar Azpilicueta hanno potuto e di solito faranno meglio di quanto hanno fatto nel permettere a Noah Okafor di segnare.

Nel frattempo, mentre i numeri di tiro non saltano fuori dalla pagina, dai numeri che attaccano l’area nel primo tempo si intuisce che questa potrebbe diventare una squadra più avanti. Utilizzeranno comunque il possesso palla per assicurarsi contro le battute di fondo, ma che hanno un guinzaglio leggermente più sciolto, un po’ più di licenza per salire in campo e restarci.

Da nessuna parte il tweak è stato più evidente che sul fianco sinistro, dove si è ritrovato in fila Raheem Sterling. In teoria, era l’esterno sinistro, ma il pubblico di Stamford Bridge non lo avrebbe confuso per Ashley Cole nel suo fasto. Niente contrasti, niente respinte, niente intercettazioni, tre degli 11 duelli vinti: per molti al suo posto sarebbe una serata disastrosa.

Ma le statistiche che contavano per Sterling erano gli otto tocchi in area di rigore, i due tiri e, soprattutto, il gol al 48′ che ha portato il Chelsea in vantaggio. Solo lui si è distinto come il giocatore di cui ti fideresti con una grande possibilità in questa notte, quindi a volte è stato curioso che l’attaccante 27enne fosse stato ritirato dall’azione, anche se ha chiaramente migliorato il gioco di costruzione dei Blues. Avrebbe rivelato dopo la partita che Potter gli aveva affidato il compito di bloccare il giovane terzino destro Amar Dedic, che non avanzava quasi mai oltre la linea di metà campo. Con Marc Cucurella libero di avanzare dal suo ruolo di difensore centrale sinistro e Mateo Kovacic che va alla deriva, questa era la zona di pericolo per il Salisburgo.

“Penso che con il modo in cui abbiamo giocato, le occasioni che abbiamo creato, abbiamo dominato”, ha detto Sterling. “Alla fine è un brutto risultato, ma a volte abbiamo giocato un buon calcio. Ho colto l’occasione ma dobbiamo finire il lavoro. Ci siamo sentiti come se avessimo il controllo, ma una possibilità un gol per loro”.

Nel primo tempo in particolare sembrava inevitabile che arrivasse più di un gol. Ma poi lo fa spesso con il Chelsea. L’obiettivo sta arrivando da un momento all’altro, solo un secondo, aspetta, sarà con te a breve. E anche se alla fine arriverà, dovrai accontentarti di uno solo. Ciò non può bastare, soprattutto se la difesa non è la macchina finemente sintonizzata che Tuchel ha forgiato nella primavera del 2021.

Mentre le vendite dei giocatori e gli infortuni lo hanno privato dell’unità estremamente efficace che ha portato la sua squadra alla gloria della Champions League, la scorsa stagione ha sentito che Tuchel è diventato sempre più ossessionato dall’idea di riparare prima la difesa. Avrebbe posto le basi prima di costruire un palazzo adatto ai suoi talenti d’attacco. Alla fine, non gli è mai stato dato il tempo. Al suo posto, Potter sembrava cercare qualcosa di diverso nel primo gioco di molti, cercando di accendere un fuoco nella parte anteriore della sua parte nella speranza che spazzasse via qualsiasi minaccia la sua opposizione potesse rappresentare. Se questo deve funzionare, avrà bisogno che i suoi attaccanti finiscano molto più clinicamente di quanto non fossero per il suo predecessore.