Il CEO di Unilever Alan Jope andrà in pensione il prossimo anno

Alan Jope, che è stato Unilever CEO dal 2019, andrà in pensione il prossimo anno a causa di un’acquisizione fallita e della difficile situazione del mercato.

Trasferimento a Londra

È il momento giusto per iniziare a cercare un successore, ha detto Jope alla sua azienda. Lo scozzese è subentrato a Paul Polman nel gennaio 2019, ma si ritirerà già alla fine del 2023. Jope sarà quindi in Unilever da quasi quarant’anni, essendo entrato in azienda nel 1985 come tirocinante.

I precedenti ruoli di Jope includono Presidente della divisione Beauty & Personal Care e Responsabile delle sue operazioni in Cina e Russia. Sotto la sua amministrazione come CEO, Unilever si trasferì interamente nel Regno Unito, ponendo fine all’identità binazionale di cui godeva il gruppo dal 1929. Dopo la fusione tra l’olandese Margarine Unie e il produttore di sapone britannico Lever Brothers, Unilever aveva sedi sia a Londra che a Rotterdam.

Grande riorganizzazione

Jope ha anche effettuato un’importante riorganizzazione quest’anno per semplificare la struttura gestionale di Unilever, tagliando almeno 1.500 posti di lavoro in tutto il mondo. “Sotto la sua guida, Unilever ha apportato modifiche fondamentali alla sua strategia, struttura e organizzazione che la posizionano fortemente per il successo”, ha detto a FT il presidente del consiglio Nils Andersen.

Tuttavia, gli azionisti sono meno entusiasti di altre cose. L’ambizioso tentativo di acquisire la divisione consumer di Sensodyne maker GlaxoSmithKline per cinquanta miliardi di sterline sono fallite ei risultati operativi sono sotto pressione. Unilever ha recentemente dovuto ammettere che i consumatori sono anche alla ricerca di alternative più economiche a causa dell’aumento dei prezzi. “La crescita rimane la nostra massima priorità e nei prossimi trimestri rimarrò completamente concentrato sull’esecuzione disciplinata della nostra strategia”, ha affermato il CEO uscente.