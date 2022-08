Il centrocampista della Roma Georginio Wijnaldum si frattura la tibia, potrebbe saltare il Mondiale 2022

L’AS Roma ha annunciato che il centrocampista Georginio Wijnaldum ha una frattura alla tibia e, di conseguenza, probabilmente salterà la Coppa del Mondo 2022 con l’Olanda. Dovrebbe tornare in campo nel 2023, salvo una rapida guarigione o una diagnosi migliore. Il centrocampista olandese, attualmente in prestito dal Paris Saint Germain fino a fine stagione, ha riportato l’infortunio in allenamento.

“A seguito di un infortunio riportato durante l’allenamento di domenica pomeriggio, Georginio Wijnaldum è stato successivamente sottoposto ad accertamenti medici che hanno confermato la presenza di una frattura alla tibia della gamba destra. Il giocatore sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni”.

Wijnaldum ha esordito nel weekend di apertura della Serie A contro la Salernitana quando è entrato in campo per gli ultimi dodici minuti, e lunedì avrebbe dovuto giocare da titolare contro la Cremonese nella prima partita casalinga della stagione. La squadra di Jose Mourinho è ora costretta a giocare senza di lui per mesi probabili, ed è molto probabile che lo rivedremo con la sua nuova maglia nel 2023, dopo i Mondiali. Non è ancora chiaro se il club lo sostituirà negli ultimi dieci giorni della finestra di mercato e la decisione finale verrà presa nei prossimi giorni.