Il catalogo 2024 di giochi per bambini di Lidl è qui!

Il Natale si avvicina e Lidl non resta certo indietro con il suo incredibile catalogo di giochi per bambini!

Insieme alla grandissima varietà di prodotti in offerta tutto l’anno, Lidl si dimostra lungimirante in tutte le stagioni grazie al suo catalogo di giochi per bambini sempre più fornito.

Stopandgo vi racconta come festeggiare il Natale con un budget limitato ed educando i più piccoli!

Giocattoli educativi firmati Lidl

Da diversi anni, i creatori del marchio tedesco sottolineano l’aspetto educativo dei giocattoli. Imparare da soli e progredire al proprio ritmo: questi sembrano essere gli obiettivi dei giocattoli apparsi sugli scaffali negli ultimi anni.

Così, in vista del Natale, gli scaffali di Lidl si riempiono di giocattoli in legno. Cucine, treni, figurine: ce n’è per tutti i gusti, ma anche per tutti i budget e per bambini di tutte le età!

In effetti, il marchio ha avuto l’idea di proporre gli stessi binari ogni anno. Su di essi è possibile far circolare treni, tra le cui carrozze sono attaccate l’una all’altra con dei magneti e a cui si può aggiungere una stazione, un cantiere o addirittura un centro di smistamento.

In questo modo, i bambini possono realizzare progetti sempre più grandi. Inoltre, Lidl utilizza gli stessi binari per le auto, per cui i bambini possono creare un’autostrada gigante. Si tratta di un metodo perfetto per far lavorare l’immaginazione e prendere coscienza dello spazio.

Costruire ponti, strade sopra, strade sotto: l’ideale per lavorare sulle abilità motorie. Il marchio tedesco continua a spingersi oltre con il suo catalogo, le cui ultime novità arriveranno sugli scaffali la prossima settimana.

Piccoli prezzi, grandi regali con il catalogo di giochi Lidl

Lidl ha pubblicato le tre fasi del suo catalogo sulla sua pagina Instagram. L’obiettivo è quello di “imparare dalla propria esperienza”. Dalla prossima settimana, sugli scaffali cominceranno a comparire giocattoli divertenti per l’apprendimento ed altri arriveranno la settimana successiva.

L’ultima tappa, quella più vicina al Natale, è arrivata. Lidl punta a convincere i genitori a preparare i regali in anticipo. “Lunedì al supermercato, alla scoperta dei giocattoli di tipo montessoriano”. Il marchio spiega anche cosa intende dire: “una pedagogia che promuove lo sviluppo dei vostri figli divertendosi“. E, per dimostrarlo, Lidl mette in mostra alcuni dei suoi pezzi, come il labirinto magnetico.

Si tratta di un gioco semplice ed efficace che permetterà ai bambini lavorare sulla logica a poco a poco. Innanzitutto, partendo dal tatto. Poi pensano a cosa fare con ogni pezzo. In questo modo, Lidl promette ai bambini di fare progressi divertendosi.

Trenini di legno, blocchi di numeri: c’è n’è per tutti e per tutti i gusti. Il catalogo di giochi Lidl accontenta i più piccoli a prezzi davvero bassi: nessun gioco supera le 12 euro.

Con la carta fedeltà Lidl, inoltre, sarà possibile accedere a sconti esclusivi, per un Natale davvero conveniente!