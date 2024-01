Il caricatore wireless Lidl per ricaricare il tuo telefono, smartwatch e auricolari

Lidl è riuscita a far esplodere le vendite grazie al suo caricabatterie wireless per smartphone, smartwatch e auricolari!

Lidl è un marchio noto nel mondo del cibo. Ma qualche anno fa ha deciso di diversificarsi. Ora offre molti prodotti molto utili per la vita di tutti i giorni.

Lidl fa faville nel mondo dell’high-tech

Decorazioni, mobili, tessuti, attrezzi da bricolage e persino high-tech, Lidl non perde mai l’occasione di conquistare i clienti. C’è infatti un prodotto che fa esplodere le vendite. Si tratta del suo caricabatterie wireless.

È il prodotto ideale da avere in questo mondo in cui la tecnologia è onnipresente nelle nostre vite. Tuttavia, non tutti i dispositivi hanno una carica eterna. Per questo motivo i caricabatterie si rivelano indispensabili.

Quindi Lidl ha messo in vendita un caricabatterie multifunzione che può ricaricare contemporaneamente tre dispositivi connessi. In questo modo, non avrai più bisogno di avere più caricabatterie per tutti i tuoi dispositivi.

Questo modello di caricabatterie multifunzione è uno dei più ricercati dai consumatori di dispositivi tecnologici. E non è difficile capire il perché, si tratta di un articolo molto pratico che può ricaricare contemporaneamente telefoni cellulari, auricolari e smartwatch.

E questo grazie al fatto che integra una superficie di ricarica wireless compatibile con Qi, un supporto di ricarica per smartwatch e due connessioni USB per collegare un’altra coppia di dispositivi.

Un caricabatterie che semplificherà la tua vita

Per utilizzare questo apparecchio messo in vendita da Lidl, è molto semplice. Infatti, devi solo posare sopra il tuo telefono cellulare. O un altro dispositivo compatibile con Qi. O utilizzare i cavi di ricarica adatti che includono.

Si tratta di un prodotto del marchio tedesco che dispone anche di una presa USB C. E questo, con la tecnologia Qualcomm Quick Charge per una ricarica ultraveloce. Non sorprende che questo articolo sia un best-seller da Lidl.

Anzi, ha beneficiato di uno sconto incredibile. In vista dei saldi, Lidl ha deciso di fare uno sconto del 15%. Si tratta di un prodotto dal design sottile, elegante ma anche molto efficace.

Con il suo cavo di ricarica di circa 1 metro, ha una potenza massima di 10W. All’ingresso, ha una presa USB C con tecnologia Qualcomm Quick Charge per una ricarica molto rapida quotidianamente.

L’uscita ha due connessioni USB A: 5V, 1A, max. 5W. Realizzato in plastica, funziona con la rete elettrica. Inoltre, hai la scelta per due colori. Infatti, è disponibile in nero o bianco.

Un prodotto a prezzo ridotto

Una cosa è certa, Lidl non perde mai l’occasione di conquistare i clienti mettendo in vendita prodotti sempre più pratici per facilitare la vita quotidiana.

Inoltre, il marchio mette in vendita molto spesso articoli a prezzi minimi. Questo caricabatterie del marchio ha beneficiato di uno sconto importante. Una buona notizia per i consumatori.

Infatti, questo articolo ha beneficiato di un bello sconto del 15%. Non avrai bisogno di spendere grandi somme di denaro per acquistare questo caricabatterie wireless per tutti i tuoi dispositivi connessi.

Infatti, ora costa 10,99 euro invece di 12,99 euro in precedenza. Quindi potrai beneficiare di una grande qualità al miglior prezzo non deve necessariamente essere costoso.

Sappi che se desideri acquistare questo prodotto, è disponibile sul sito web del marchio. Non c’è dubbio che questo articolo ti faciliterà la vita quotidiana.

4.5/5 - (6 votes)