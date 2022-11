Il cappotto virale di Bershka che ha segnato un prima e un dopo nelle nostre vite è tornato

Negli anni Negli anni ’90 era il cappotto che ogni adolescente voleva avere.Nel 2022, questo capo Bershka è diventato il più virale della stagione autunno-inverno. Kendall Jenner del clan Kardashian è una di quelle che ha optato per un capo che fa innamorare. Ispirato ai cappotti degli anni ’70, con un tocco di anni ’90 e realizzato nel 2022 per darci quell’ottimismo e quell’aria hippie che vogliamo riportare nelle nostre vite, prendetelo prima che si esaurisca.Bershka ha un cappotto virale che ha segnato un prima e un dopo nelle nostre vite.

Tutti L’adolescente degli anni ’90 ha risparmiato per mesi o ha implorato con tutte le sue forze un cappotto di questo tipo. Si trattava di una copia dei cappotti delle celebrità degli anni ’70 che andavano di moda all’epoca. Quell’immagine un po’ hippie che sprigionava ottimismo, sulla via del nuovo secolo tutto poteva essere possibile. Nella moda tutto finisce per tornare e un cappotto come questo non fa eccezione. Siamo sempre alla ricerca di un tipo di indumento che si distingua, che risvegli i nostri sentimenti e che sia bello di per sé. Per questo motivo, optiamo per un tipo di vernice che ci permetta di ottenere la finitura desiderata in qualsiasi look Il colore è una sorpresa adatta solo alle più audaci. Un tipo di colore che finirà per essere quello che fa la differenza. Porteremo gioia in un inverno in cui abbiamo bisogno di mostrarci più che mai. Potremo scoprire in prima persona un tipo di cappotto diverso dagli altri che ci porterà ottime vibrazioni.

Dettagli in pelle scamosciata e pelliccia sono gli elementi che contraddistinguono questo tipo di cappotto.. Bershka voleva ripetere il successo delle stagioni precedenti e ci è riuscita con questo cappotto. Un pezzo spettacolare che farà la gioia di chi ama la moda più autentica. Il cappotto clone di Kendall Jenner e quello che avevate al liceo, a meno di quanto pensiate. Il low cost di Inditex, Bershka vende questo cappotto che sarà la nostra migliore lettera di presentazione di questa stagione per molto meno di quanto sembri. Può essere acquistato a soli 69,99 euro. È disponibile online e nei negozi dalla taglia S alla XL, quindi non lasciatevelo scappare, è una vera meraviglia in tutti i sensi.