Il cappotto premaman che sta volando dagli scaffali Lidl: è un affare

Se sei incinta o stai pianificando di esserlo presto, saprai quanto può essere difficile trovare abiti comodi, adatti e belli. Questo è particolarmente vero quando si tratta di cappotti, solitamente capi costosi, pesanti e poco versatili. Per questo motivo, molte future mamme optano per rinunciare al cappotto o indossarne uno preso in prestito, anche se non gli sta bene o non gli piace.

Ma ora non deve più essere così. Questo perché Lidl, la catena di supermercati tedesca, ha lanciato un cappotto premaman che ha tutto: è economico, leggero, versatile e molto bello. Si tratta di una parka premaman che sta facendo impazzire le future mamme e che si sta esaurendo in tutti i negozi. Vuoi sapere perché? Te lo spieghiamo tutto qui sotto.

Il cappotto premaman che sta spopolando nei negozi Lidl

Da Lidl puoi trovare molte offerte nella sezione alimentari, ma è la sezione moda che sta facendo parlare di sé negli ultimi anni, con collezioni che spesso si esauriscono. Questa volta la scelta di questo supermercato è un capo premaman, una parka che si distingue soprattutto per la sua comodità, ma anche per il suo rapporto qualità-prezzo, dato che potrai sfruttarla per tutta la durata della gravidanza e costa solo 40 euro.

Si tratta specificamente della Parka premaman della marca Esmara, che come già saprete, è il marchio di abbigliamento di Lidl che lancia le ultime tendenze e con il quale ha rilasciato questo cappotto che ora ti spieghiamo in dettaglio e capirai così, perché è diventato un vero successo di vendite.

Ecco la parka premaman che sta facendo impazzire le future mamme di Lidl

Questa parka premaman di Lidl è un capo ideale per l'inverno, in quanto ti protegge dal freddo, dal vento e dalla pioggia senza rinunciare allo stile. Ha un design moderno ed elegante, con un taglio dritto e una lunghezza sopra al ginocchio. È disponibile in due colori: nero e verde, entrambi molto facili da abbinare con qualsiasi altro capo.

Ma la cosa migliore di questa parka premaman è che si adatta perfettamente al tuo corpo e al tuo bambino, grazie ai suoi dettagli pensati per il tuo comfort e quello del tuo piccolo. Ecco alcuni di essi:

Ha un alto contenuto di cotone biologico, che le conferisce una sensazione naturale e morbida, rispettando l'ambiente e la tua pelle e che inoltre la rende molto più comoda di qualsiasi altra parka, cosa molto apprezzata durante la gravidanza.

che le conferisce una sensazione naturale e morbida, rispettando l'ambiente e la tua pelle e che inoltre la rende molto più comoda di qualsiasi altra parka, cosa molto apprezzata durante la gravidanza. Ha un'apertura espandibile e delle zip laterali , che ti permettono di regolare la larghezza della parka man mano che la tua pancia cresce. Così, potrai usarla durante tutta la gravidanza e anche dopo il parto, senza dover comprare un altro capo.

, che ti permettono di regolare la larghezza della parka man mano che la tua pancia cresce. Così, potrai usarla durante tutta la gravidanza e anche dopo il parto, senza dover comprare un altro capo. Ha un'applicazione con cappuccio, che si può togliere e mettere con dei bottoni, e che ti aiuta a proteggere il bambino dal vento e dalle intemperie quando lo porti in un marsupio o in uno zaino. La cappuccio ha un rivestimento in cotone e un cordino regolabile per adattarlo al tuo gusto.

che si può togliere e mettere con dei bottoni, e che ti aiuta a proteggere il bambino dal vento e dalle intemperie quando lo porti in un marsupio o in uno zaino. La cappuccio ha un rivestimento in cotone e un cordino regolabile per adattarlo al tuo gusto. Ha una cerniera di alta qualità del marchio YKK, che ti garantisce un'apertura e una chiusura morbide e sicure, senza inceppamenti né rotture.

che ti garantisce un'apertura e una chiusura morbide e sicure, senza inceppamenti né rotture. Ha una vita regolabile con un cordoncino, che ti permette di delineare la tua silhouette e di dare un tocco più femminile alla parka.

che ti permette di delineare la tua silhouette e di dare un tocco più femminile alla parka. Ha un cordoncino regolabile in basso , che ti permette di regolare la lunghezza della parka e di evitare che si alzi o si muova, aumentando ancora di più la sua comodità.

, che ti permette di regolare la lunghezza della parka e di evitare che si alzi o si muova, aumentando ancora di più la sua comodità. Ha una tasca interna con bottone, dove puoi riporre i tuoi oggetti personali con discrezione e sicurezza.

dove puoi riporre i tuoi oggetti personali con discrezione e sicurezza. Ha due tasche laterali con patta, dove puoi mettere le mani o ciò di cui hai bisogno.

Come puoi vedere, si tratta di una parka premaman che ha tutto per avere successo, ma il miglior di tutto è che questa parka di Lidl ha un prezzo molto accessibile: solo 39,99 euro. Considerando la qualità, il design e la funzionalità di questo capo, possiamo dire che è un vero affare, quindi non ci sorprende affatto che sia un successo di vendite. Inoltre, essendo di Lidl, puoi approfittare per fare la spesa e portarti a casa il cappotto nello stesso posto, risparmiando tempo e denaro.

Affrettati, perché questa parka premaman sta volando via dai negozi

Ma sbrigati, perché questa parka premaman sta volando via dai negozi. Si tratta di un'edizione limitata che si può trovare solo in alcuni punti vendita di Lidl e che si sta esaurendo rapidamente. Se vuoi prenderne una, ti consigliamo di andare il prima possibile al tuo negozio più vicino o potrebbe anche essere una buona idea acquistarla nel suo negozio online. Non perdere questa opportunità di ottenere il cappotto premaman perfetto per te e il tuo bambino.