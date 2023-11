Il cappotto impermeabile virale di Zara è esaurito, ma resta disponibile in alcuni negozi.

Zara ha esaurito online, ma è ancora disponibile in alcuni negozi, il impermeabile virale che tutti vogliono. Un tipo di indumento che ci assicurerà di passare un inverno caldo e asciutto, lontano dalle tempeste e dalle piogge. Considerando che stiamo entrando nel periodo più piovoso dell’anno, è importante essere preparati e se lo facciamo anche con stile è ancora meglio. Zara ce lo mette facile e quasi ci regala un impermeabile che è diventato rapidamente virale. Non esitare ad andare a prenderlo, ne vale la pena avere questa giacca.

Zara ha l’impermeabile virale che è ancora disponibile in alcuni negozi

Il successo di questo capo è legato allo stile e alla qualità, ma anche al prezzo. Quando arriva questo periodo dell’anno cerchiamo un tipo di impermeabile che ci accompagni in numerose occasioni, specialmente nei giorni più complicati di questa stagione. Zara ce lo mette facile e ha creato un impermeabile che è già uno dei più venduti nella sua storia.

È un capo fluido che può accompagnarci in numerose occasioni, potremo scoprire questo lungo cappotto che si abbinerà a tutto. Essendo lungo non dobbiamo preoccuparci dell’indumento che indosseremo sotto, ci coprirà perfettamente e ci darà un look ideale per l’autunno o l’inverno.

Il colore beige è uno dei più versatili. Oltre al design, il fatto che abbia un colore crema lo rende diverso dai classici neri. Possiamo dare un tocco di allegria a dei giorni in cui l’oscurità tende a regnare, ma con questo impermeabile riusciremo a farla scomparire completamente.

Le caratteristiche di questo impermeabile sono ciò che lo rendono un buon capo di base per questa stagione. Come si legge nella descrizione di questo capo: “Collo alto con cappuccio nascosto. Manica lunga regolabile al polso con bottone a pressione. Tasche anteriori senza cuciture. Vita regolabile con cordino elastico”.

Il cappuccio nascosto e la vita regolabile aggiungono comfort e ci proteggono dal freddo di questa stagione. Potrai ottenere questo impermeabile che abbiamo visto nell’armadio delle principali influencer o esperte di moda per molto meno. Può essere tuo per meno di 50 euro, quindi potrai avere il capo di moda disponibile dalla taglia XS alla XXL in alcuni negozi Zara.

