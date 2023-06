Il caos da Lidl per la sua collezione casual con outfit primaverili a prezzi convenienti.

Per aiutarti a comporre il tuo guardaroba per questa primavera, Lidl presenta la sua collezione trendy composta da pezzi perfetti a prezzi ridotti.

Hai bisogno di rinnovare il tuo guardaroba prima della bella stagione? Allora, corre subito da Lidl a fare il pieno di ispirazioni a partire da questo giovedì 2 marzo. Perché il discount tedesco ha deciso di svelare i suoi outfit perfetti a prezzi ridotti per la primavera.

Sconti imbattibili ti aspettano da Lidl

Dal 2023, Lidl non smette di sorprendere la sua clientela. Infatti, se sei un cliente abituale del marchio discount, potresti aver già approfittato di offerte eccellenti.

Ci sono state molte offerte in negozio nelle ultime settimane. Penso alle più recenti, come questi smartwatch che funzionano anche meglio delle grandi marche, ma a un prezzo molto più basso.

Anche i fan dei videogiochi hanno potuto approfittare di un’offerta imperdibile con questi accessori gaming a partire da 11 euro. Se non li hai ancora presi, affrettati a usufruirne!

Il carrello della spesa è anche molto conveniente da Lidl, con prezzi bloccati e promozioni che fanno bene al portafoglio. Recentemente, il marchio si è impegnato a sviluppare un carrello anti-inflazione che sta avendo molto successo.

E in questi tempi di aumento dei prezzi, questo aiuto per le famiglie più vulnerabili arriva al momento giusto. Quello che arriva anche al momento giusto è questo jeans trendy a meno di 15 € da acquistare assolutamente al discount.

Questo outfit slim con effetto “push up” è un must-have da avere nel tuo armadio se vuoi garantirti un anno 2023 alla moda.

Tuttavia, il dipartimento tessile di Lidl non ha finito di far impazzire le fashioniste. Perché a partire da questo giovedì 2 marzo, il marchio tedesco fa spazio a diversi outfit casual che si prevedono già un grande successo.

Outfit primaverili e a prezzi ridotti in arrivo dal discounter

Il marchio discount si mette decisamente in “modalità primavera” svelando nuovi outfit che faranno parlare di sé. E ce n’è per tutti i gusti.

Jeans, maglioncini semplici e colorati, pantaloni trendy… Lidl mette in primo piano i pezzi più attuali per soddisfare tutte le fashioniste che amano sentirsi chic.

Trova ad esempio questa tuta nera fluida dalla taglia S alla XL da indossare di giorno come di sera. Come suggerisce il marchio, basta abbinarla al modo giusto per farne un capo versatile che ti accompagnerà in molte occasioni. Prezzo: 13,99 €.

Come Lena, l’ambasciatrice della moda di Lidl, ci innamoriamo di questo maglione rosa a maglia. Decorato con bottoni carini sui lati delle spalle, è possibile acquistarlo anche in blu o bianco al prezzo minimo di 9,99 €.

Ti piacerà molto anche questa canottiera a spalline sottili con pizzo. Questo articolo venduto in diversi colori arriva in tempo per godersi i primi tepori della primavera. Composto al 95% di cotone, sarà tuo per 4,99 €.

Non dimenticare alcuni capi indispensabili. Come questi leggings venduti in nero, grigio o stampato. Si abbinano perfettamente a tutti i tuoi look per soli 5,99 €.

Tutti questi outfit sono disponibili ora presso il tuo negozio preferito. E tu, hai già scelto tra i capi presentati da Lena su Instagram?

4.8/5 - (10 votes)