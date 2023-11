Il calorifero di Leroy Merlin vi farà risparmiare!

Il mese sta per finire, l’autunno porta con sé temperatura sempre più rigide e l’inverno è all’orizzonte. Nulla di strano, se non che quest’anno dobbiamo rispettare alcuni vincoli energetici: come sapete, infatti, il costo dei consumi di elettricità e gas è salito alle stelle nel 2023. Il risultato è stato quello di far salire i costi delle bollette e molta preoccupazione su come affrontare le spese di riscaldamento ora che le temperature si stanno abbassando. Per questo Leroy Merlin ha pensato ad alcune soluzioni per tenerci al caldo senza spendere troppo. -ecco il calorifero di Leroy Merlin che ci aiuterà a combattere il freddo e il caro bollette.

Ecco il calorifero di Leroy Merlin che stavamo cercando

Il calorifero Equation di Leroy Merlin è la soluzione perfetta per risparmiare sull’elettricità e oggi potete approfittare di uno sconto di 50€.

Non giriamoci attorno: la caratteristica più importante di questo calorifero EQUATION Hera è la sua potenza di 500 W che permette di riscaldare superfici fino a 5 metri quadrati. Questo prodotto è perfetto per qualsiasi stanza di medie dimensioni e, qualora avessimo bisogno di calore aggiuntivo, possiamo sempre posizionarne due.

Questo calorifero di Leroy Merlin ci permette di risparmiare fino al 60% di energia rispetto a quelli convenzionali. Inoltre, ha un garanzia di 10 anni: questo significa che possiamo sempre essere sicuri della sua durata.

Questo calorifero, realizzato in alluminio e con finitura bianca può essere facilmente attaccato alle pareti della nostra casa grazie alle sue dimensioni, 34,5 x 57,5 x 9,5 cm. Questo prodotto Leroy Merlin costa solo 199,00€ ed è facile da installare e perfetto per ogni tipo di spazio.

Vi consigliamo vivamente di visitare il sito web di Leroy Merlin e preparatevi ai giorni più freddi dell’anno con questo calorifero a risparmio energetico!

