Il calendario dell’avvento Druni che non sapevi di avere bisogno

In breve, dovremo acquistare tutti i regali di Natale. E nulla di meglio dei calendari che offrono una sorpresa ogni giorno. Questo è il caso del calendario dell’avvento di Druni.

Devi aspettare di aprire ogni finestrella e avere così il tuo regalo di bellezza. Ti piacerà molto!

Come è e cosa include il calendario dell’avvento di Druni

Scopri la magia della stagione con questo calendario dell’avvento di trucco! È uno dei calendari più completi e il miglior regalo di Natale, sia per te che per chiunque tu sappia che sarà entusiasta.

Un calendario di bellezza con una varietà di prodotti, in una selezione incredibile che avrai per essere più bella durante il Natale.

Prendi nota e guarda tutto ciò che include:

3 palette di ombretti per creare una miriade di look affascinanti. Hai anche 3 rossetti in tonalità diverse per avere labbra irresistibili. Per truccarti meglio, hai 1 pennello per labbra e 1 applicatore per un’applicazione precisa e professionale.

Oltre al blush per aggiungere un tocco di colore sulle guance, un bronzer per ottenere un aspetto abbronzato e radioso, 2 lipgloss per labbra brillanti, la matita per occhi per definirli, 2 matite per labbra, un mascara per avere ciglia folte e definite, temperamatite per mantenere i tuoi matite sempre affilati, adesivi in 3D per un tocco divertente sulle unghie.

C’è di più, perché include anche nientemeno che due smalti per unghie in tonalità di tendenza per avere unghie impeccabili, una lima per unghie per dare forma e levigare le tue unghie, adesivi per unghie per creare design unici, separatori per le dita per una pedicure perfetta e due elastici per capelli per completare il tuo look con stile.

È il calendario di trucco perfetto di Magic Studio che diventa ancora più speciale. Vedrai che ci sono molti prodotti, che puoi scoprire ogni giorno, perché è bello che sia una sorpresa e non sai quali prodotti ci siano dietro ogni finestrella. Preparati per il Natale con questo calendario dell’avvento di bellezza, così sarai affascinante e avrai molte opzioni per truccarti.

Qual è il prezzo del calendario

Sul sito web di Druni si distingue per il suo prezzo, costa solo 19,95 euro. Ci sono altri calendari dell’avvento sul sito per scegliere quello che fa al caso tuo.

