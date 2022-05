Il boss del Liverpool Jurgen Klopp sulla firma del Manchester City Erling Haaland: “Questo trasferimento stabilirà nuovi livelli”

di Erling Haaland imminente trasferimento al Manchester City sta riempiendo di entusiasmo i tifosi del club, ma sta anche attirando l’attenzione dei più grandi rivali del club, incluso il Liverpool. Con il City che gareggia anno dopo anno con il Liverpool per vincere tutti i trofei, al boss dei Reds Jurgen Klopp è stato chiesto della potenziale mossa. CBS Sports comprende che un annuncio ufficiale sul trasferimento potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Parlando con Sky Sports lunedì prima della partita della squadra con l’Aston Villa di martedì, Klopp ha detto che questo potrebbe stabilire un nuovo livello.

“Se Erling Haaland andrà lì, ciò non li indebolirà. Assolutamente no”, ha detto Klopp.

“So che in questo momento altre persone parlano di soldi, ma questo trasferimento stabilirà nuovi livelli. Lasciatemi dire questo”.

Ecco l’intervista:

Questa mossa, sul punto di diventare ufficiale, arriva dopo che il Liverpool ha notevolmente potenziato il proprio attacco con l’acquisizione di Luis Diaz dal Porto. Ma Haaland è un animale diverso. Un possibile futuro vincitore del Pallone d’Oro, Haaland è tipicamente nel dibattito insieme a Kylian Mbappé su chi porterà la torcia una volta che Cristiano Ronaldo e Lionel Messi avranno finito di giocare.

Klopp sa che il City continuerà a spendere e anche i Reds dovranno farlo. Non ci si ferma nemmeno nella loro ricerca del dominio europeo, ma la mossa del City per Haaland aggiunge solo un tocco in più a una rivalità già incredibile e in continua crescita.