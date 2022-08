Il boss del Chelsea Thomas Tuchel strappa gli ufficiali dopo il pareggio degli Spurs, suggerisce che Anthony Taylor non dovrebbe più arbitro Blues

LONDRA — Thomas Tuchel e Antonio Conte hanno cercato di scrollarsi di dosso il drammatico faccia a faccia che è valso loro i cartellini rossi in un emozionante derby londinese, ma la prestazione di Anthony Taylor non è stata una cosa da ridere per l’allenatore del Chelsea poiché ha suggerito all’arbitro di non farsi carico dei Blues ‘ corrisponde di nuovo.

Entrambi gli allenatori erano stati ammoniti subito dopo il primo pareggio nel pareggio per 2-2 del Tottenham con il Chelsea prima che una stretta di mano post-partita fosse durata troppo a lungo mentre si sono affrontati ancora una volta al fischio finale.

Conte aveva reagito in modo esuberante a entrambi i gol del pareggio, Pierre-Emile Hojbjerg batteva rasoterra da fuori area al 68′ prima che Harry Kane si alzasse in corner negli ultimi minuti della partita. Neanche Tuchel era irreprensibile. Quando Reece James ha portato il Chelsea in vantaggio per la seconda volta, ha continuato a correre lungo la linea laterale per festeggiare, proprio oltre la panchina del Tottenham.

L’arbitro Anthony Taylor ha dato a entrambi i manager un rosso diretto al fischio finale, che li escluderebbe dalla loro prossima partita. I fuochi d’artificio sul campo non si sono estesi alle conferenze stampa post-partita, dove entrambi gli allenatori erano ansiosi di ridere dei loro istrionici, con Tuchel che ha persino suggerito che si era in qualche modo apprezzato il set e pensava che anche Conte avrebbe potuto farlo.

“Ho appena confrontato due giocatori che hanno litigato un po’ in campo ma non succede nulla, nessuno si infortuna”, ha detto il boss del Chelsea. “I due allenatori sono stati coinvolti oggi perché entrambi stavamo combattendo per le nostre squadre. È così. Nessuno è stato insultato. Nessuno si è fatto male. Non abbiamo fatto una rissa. Per me non è un grosso problema.

“E’ stata una partita così intensa. Entrambi i dugout sono molto, molto vicini. Mi è piaciuto? Sì e penso che lo abbia fatto anche lui”.

Allo stesso modo Conte era ansioso di costruire ponti attraverso Londra, ripetendo in più di un’occasione che lo stramash “non era un problema”. Ha detto che Taylor “non capiva la dinamica” di ciò che era successo in panchina, suggerendo che credeva che un cartellino rosso fosse stata una punizione troppo dura per entrambi. Tuttavia, non ha potuto trattenersi del tutto ma sottolineare che secondo lui Tuchel, che apparentemente si era tenuto più a lungo mentre i due si stringevano la mano, era stato l’aggressore post-partita.

“Sinceramente non voglio tornare di nuovo, ma di sicuro c’è un video per capire cosa è successo”, ha detto. “Di sicuro non sono un pacifista. Se vedo aggressività la mia risposta è aggressività. Di sicuro.”

Non sono solo i cartellini rossi per cui Taylor sarà sotto i riflettori. La rabbia di Tuchel dopo il primo gol era stata almeno in parte basata su quello che il Chelsea sentiva essere stato un fallo di Rodrigo Bentancur su Kai Havertz. Va, tuttavia, notato che gli allenatori sono stati informati prima dell’inizio della stagione in merito a quando il VAR avrebbe verificato retrospettivamente i potenziali falli commessi in precedenza nel passaggio di gioco. L’ufficiale del VAR Mike Dean non ha guardato indietro alla sfida di Bentancur, ma ha ritenuto che Richarlison non avesse interferito nel gioco quando era in posizione di fuorigioco quando Hojbjerg ha tirato in porta.

Dean ha anche deciso di non dare un cartellino rosso a Cristian Romero quando i replay hanno mostrato che aveva afferrato i capelli di Marc Cucurella nell’angolo appena prima del pareggio di Kane. Furono questi incidenti, piuttosto che la stretta di mano prolungata, a suscitare la più grande ira di Tuchel.

“Non credo alcuni dei fan pensano [he made bad decisions]. Posso assicurarti che tutto lo spogliatoio lo pensa, ogni singola persona lo pensa. Non riesco a capire come il primo gol non sia fuorigioco. Non riesco a capire come i giocatori possano essere presi per i capelli. Questo è, per me, senza alcuna spiegazione e non voglio accettarlo”, ha detto Tuchel.

Taylor, che ha espulso Mateo Kovacic nella finale di FA Cup 2020 tre anni dopo aver lasciato in piedi un controverso gol di Alexis Sanchez, non gode della migliore reputazione tra i tifosi del Chelsea anche se la sua presenza in campo per alcune delle partite più importanti del paese suggerirebbe che sia tenuto in grande considerazione dalle sue controparti presso l’organismo arbitrale PGMOL.

“Forse sarebbe meglio [if he did not take charge of Chelsea games]”, ha detto Tuchel quando gli è stato detto che alcuni sostenitori erano della stessa convinzione. Tuttavia la sua rabbia non era riservata all’uomo nel mezzo. “Onestamente, abbiamo anche il VAR per aiutare a prendere la decisione giusta. Da quando i giocatori possono essere tirati per i capelli? Da quando è così [not a foul]?

“Se [Taylor] non lo vede, non lo biasimo. Non l’ho visto. Ma abbiamo persone al VAR che controllano questo. Poi lo vedi e come può questo non essere un calcio di punizione e un cartellino rosso? Questo non ha nemmeno a che fare con l’arbitro in questo caso. Se non vede qualcosa, è per questo che abbiamo persone per verificare se c’è un errore decisivo in corso”.

Quando gli è stato detto che avrebbe perso la trasferta del Chelsea a Leeds la prossima settimana, la risposta di Tuchel è stata feroce. “Non posso allenare ma l’arbitro può fischiare la prossima partita?”

Può darsi che le ramificazioni di questo gioco vadano oltre il semplice cartellino rosso per l’allenatore dei Blues.