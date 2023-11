Il Black Friday di Ikea è sulla bocca di tutti ma non avevi mai sentito questo.

Il Black Friday è una delle date più attese (24 novembre) dagli amanti dello shopping, che approfittano per acquistare prodotti a prezzi scontati. Tuttavia, non tutti i negozi seguono la stessa strategia di offrire sconti massicci. Ikea, il famoso marchio svedese di mobili e decorazioni, ha deciso di puntare su un’alternativa più sostenibile e originale che pochi conoscono. Prendi nota, perché tutti parlano del Black Friday di Ikea ma non avevi mai sentito questo.

Il Black Friday da Ikea

La celebrazione del Black Friday dopo Thanksgiving è un evento mondiale. Infatti, prima che arrivi l’ultimo venerdì di novembre, sono molte le persone che aspettano con impazienza di sapere quali sconti avranno i loro negozi di riferimento e uno di questi è Ikea.

Tuttavia, il famoso negozio svedese ha sempre molte offerte sui suoi prodotti più in vista, mentre sul suo sito web troviamo addirittura una sezione “outlet”, quindi di solito non festeggiano il Black Friday nello stesso modo degli altri negozi.

Nel loro caso, Ikea celebra il cosiddetto Green Friday che è un movimento verde a favore della sostenibilità e della protezione dell’ambiente. Un’iniziativa che mira a dare una seconda vita ai mobili usati, promuovendo l’economia circolare e la cura dell’ambiente.

Ecco come funziona il Green Friday di Ikea

Nel Green Friday, Ikea ti compra i tuoi vecchi mobili e ti dà in cambio una carta di rimborso in modo che tu possa acquistare altri prodotti nuovi nei loro negozi.

Un servizio di rivendita e riacquisto che serve ad Ikea per comprare di nuovo i suoi mobili e poterli rivendere di seconda mano e a noi per ottenere nuovi mobili.

E nel caso in cui facciamo parte della Famiglia Ikea o della Rete Ikea per le imprese possiamo ottenere anche uno sconto del 50% sul prezzo normale di riacquisto per i mobili che portiamo nelle date che Ikea stabilisce per la sua campagna Green Friday e che solitamente inizia a metà novembre e finisce alla fine.

Come rivendere i miei mobili nel Green Day?

Il Green Friday di Ikea si svolge dal 17 al 30 novembre 2023. Se desideri vendere i tuoi mobili durante il Green Friday di Ikea, essi devono essere in buone condizioni e inoltre devono ancora essere presenti tra i prodotti che il gigante svedese vende nel suo negozio online. Puoi portarlo già montato, ma assicurati che sia pulito e non abbia modifiche.

Quando avrai pronto il mobile da vendere, dovrai inserirti nel sito web di Ikea e andare alla sezione “Mercato Circolare” e all’interno di essa, selezionare la sezione “Vendici i tuoi mobili”.

Puoi cercare il prodotto o sceglierlo tra le diverse categorie disponibili. Una volta trovato il mobile dovrai selezionare in che stato si trova e alla fine vedrai comparire il prezzo di valutazione che Ikea ti offre. Nel caso in cui accetti, dovrai registrarti e quando riceverai la valutazione per posta, la porterai insieme al mobile nel tuo negozio Ikea. Lì lo guarderanno, lo valuteranno di nuovo e poi ti pagheranno il suo valore in buoni acquisto. Il massimo di articoli che puoi vendere è 20 e non vengono accettate valutazioni che superano i 1.000 euro.

Il Green Friday di Ikea è un’opportunità unica per rinnovare la tua casa in modo sostenibile ed economico. Non solo ti liberi dei mobili che non usi più, ma ricevi anche un incentivo per acquistarne di nuovi che si adattino meglio alle tue esigenze e gusti. Inoltre, collabori con una causa ecologica e sociale, poiché Ikea dona il 10% delle vendite del negozio di seconda mano a progetti di aiuto a persone in situazione di vulnerabilità.