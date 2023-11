Il Black Friday di Ikea è sulla bocca di tutti, ma non avevi mai sentito questo.

Rewrite this content in Italian language, and keep HTML tags

El Black Friday es una de las fechas más esperadas (24 de noviembre) por los amantes de las compras, que aprovechan para conseguir productos a precios rebajados. Sin embargo, no todas las tiendas siguen la misma estrategia de ofrecer descuentos masivos. Ikea, la famosa marca sueca de muebles y decoración, ha decidido apostar por una alternativa más sostenible y original que pocos conocen. Toma nota entonces, porque todo el mundo habla del Black Friday de Ikea pero nunca habías escuchado esto. El Black Friday en Ikea La celebración del Black Friday después de Acción de Gracias es todo un acontecimiento a nivel mundial. De hecho, antes de que llegue el famoso último viernes de noviembre, son muchas las personas que esperan con ganas saber qué descuentos van a tener sus tiendas de referencia y una de estas es Ikea. Sin embargo, la famosa tienda sueca siempre tener muchas ofertas en sus productos más destacados, mientras que en su web encontramos incluso un apartado «outlet» por lo que no suelen celebrar el Black Friday de la misma manera que el resto de tiendas. En su caso, Ikea celebra el llamado Green Friday que es un movimiento verde a favor de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Una iniciativa que busca dar una segunda vida a los muebles usados, fomentando la economía circular y el cuidado del medio ambiente. Vedi anche: Ikea: il nuovo specchio ti trasporterà direttamente sotto un tramonto... a casa tua! Así es el Green Friday de Ikea En el Green Friday, Ikea te compra tus muebles antiguos y te da a cambio una tarjeta de reembolso para que puedas adquirir otros productos nuevos en sus tiendas. Un servicio de reventa y recompra que sirve a Ikea para comprar de nuevo sus muebles y poder volver a venderlos de segunda mano y a nosotros para hacernos con muebles nuevos. Y en el caso de que seamos de Ikea Family o de la Red Ikea para empresas podemos conseguir además un 50% extra en el precio normal de recompra para los muebles que llevemos en las fechas que Ikea establece para su campaña Green Friday y que suele comenzar a mediados de noviembre y acaba a finales. ¿Cómo revender mis muebles en el Green Day? El Green Friday de Ikea se celebra del 17 al 30 de noviembre de 2023. Si deseas vender tus muebles en el Green Friday de Ikea estos tienen que estar en buenas condiciones y además que aparezcan todavía entre los productos que el gigante sueco vende en su tienda online. Puedes llevarlo montado, pero eso sí, procura que esté limpio y no puede tener modificaciones. Vedi anche: Ikea ha trovato il tavolo perfetto per mangiare o lavorare dal proprio divano! Cuando tengas el mueble listo para venderlo tienes que entrar en la web de Ikea e irte a la sección «Mercado Circular» y dentro de esta, seleccionas el apartado «Véndenos tus muebles». Puedes buscar el producto o elegirlo a partir de las distintas categorías que aparecen disponibles. Una vez encuentras el mueble debes seleccionar en qué estado lo tienes y cuando acabes, verás como te aparece el precio de tasación que te ofrece Ikea. En el caso de que aceptes, debes registrarte y cuando recibas la tasación por correo, la llevas junto al mueble a tu tienda Ikea. Allí lo mirarán, volverán a tasarlo y entonces te pagarán su valor en cupones de compra. El máximo de artículos que puedes vender es 20 y no se admiten tasaciones que superen los 1.000 euros. El Green Friday de Ikea es una oportunidad única para renovar tu hogar de forma sostenible y económica. No solo te deshaces de los muebles que ya no usas, sino que también recibes un incentivo para comprar otros nuevos que se adapten mejor a tus necesidades y gustos. Además, colaboras con una causa ecológica y social, ya que Ikea dona el 10% de las ventas de la tienda de segunda mano a proyectos de ayuda a personas en situación de vulnerabilidad.

