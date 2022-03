Il bitcoin soffre prima del voto del parlamento europeo che può aprire le porte al suo divieto

Bitcoin e criptovalute sono stati in modalità correttiva per tutto il fine settimana prima che una commissione del Parlamento europeo votasse lunedì nuovo quadro normativo per le criptovalute, sotto il nome di Markets in Crypto Assets (MiCA)che mette sotto i riflettori il modello Proof of Work (PoW), che potrebbe accelerare l’approvazione di un provvedimento che, secondo i dirigenti del settore, potrebbe praticamente bandire le principali valute digitali, come bitcoin ed ethereum, in Europa.

La più grande valuta digitale del mondo è rimasta a range di trading ristretto, con massimi appena al di sotto di $ 40.000 e minimi intorno a $ 37.000, spinto dall’avversione al rischio nei mercati globali a seguito della guerra in Ucraina. Per quanto riguarda gli ‘altcoin’, l’ethereum è ancora intorno ai 2.500 dollari e il resto del mercato lascia leggere cali. La capitalizzazione totale è scesa dell’1,3% a 1,72 trilioni di dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.

Nemmeno un tweet da Elon Musk assicura che non ha intenzione di vendere i suoi bitcoin, ethereum o dogecoin ha offerto l’aumento di prezzo che altri interventi su Twitter del fondatore di Tesla hanno impresso sulle valute digitali. Tuttavia, si è notato un freno nelle cascate, più acuto prima del punto nel social del tycoon.

Come principio generale, per coloro che cercano consigli da questo thread, è generalmente meglio possedere cose fisiche come una casa o azioni in società che ritieni siano buoni prodotti, piuttosto che dollari quando l’inflazione è alta. Possiedo ancora e non venderò il mio bitcoin, Ethereum o Doge fwiw. — Elon Musk (@elonmusk) 14 marzo 2022

Tuttavia, la minaccia di una regolamentazione restrittiva nell’Unione Europea (UE) tiene gli investitori fuori dal mercato. L’industria europea delle criptovalute attende il quadro normativo MiCA, che prima passerà attraverso varie procedure 2024, quando dovrebbe essere pronto per l’approvazionee il fatto che stia diventando più restrittivo provoca una reazione negativa nelle risorse digitali.

‘Bloomberg News’ pubblica un’anteprima della bozza finale di questa legge che sarà votata lunedì in una commissione parlamentare e, come previsto, gli asset crittografici emessi e/o commercializzati nell’UE “saranno soggetti a determinati standard minimi di sostenibilità ambientale e stabilire e mantenere un piano di attuazione graduale per garantire la conformità” a tali requisiti.

Il riferimento alla sostenibilità minima e ai requisiti di implementazione sembrano essere modifiche dell’ultimo minuto introdotte frenare o vietare l’uso delle valute digitali che funzionano con il cosiddetto meccanismo di consenso “proof-of-work”, ad esempio bitcoin ed ethereum.

Una bozza precedente non faceva menzione del concetto di protocollo proof-of-work, ha detto in un tweet all’inizio della scorsa settimana il parlamentare europeo ed esperto di criptovalute Stefan Berger del Partito Democratico Cristiano tedesco.

Il Proof-of-Work è uno dei principali meccanismi di consenso che governano la blockchain di bitcoin. I minatori di bitcoin portare potenza di calcolo alla reteche protegge ed elabora la blockchain, e sono ricompensati in bitcoin per il loro contributo.