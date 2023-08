Il bikini di moda esaurito online è di Lidl e puoi ancora trovarlo in alcuni negozi.

Il bikini è uno dei capi da bagno più popolari quando arriva l’estate, un must-have per molte donne che lo preferiscono al costume intero e che sicuramente può donarti molto stile, specialmente se sai sceglierlo in modo da valorizzare al massimo le forme e i toni del tuo corpo. Oggi ti mostriamo un bikini stupendo di Lidl che è già esaurito nel loro negozio online, ma che puoi ancora trovare in molti dei loro negozi… ti innamorerai a prima vista!

Lidl ha un ampio catalogo che include una sezione interessante di abbigliamento in cui puoi trovare capi diversi durante tutto l’anno, sempre specifici di ogni stagione per garantire che sia messo a disposizione del cliente ciò che è più necessario in ogni momento. Ora che siamo in estate, la catena tedesca offre una grande varietà di bikini e costumi da bagno per tutte le età e i sessi.

Il bikini di Lidl che sta spopolando nelle vendite

Si tratta del Reggiseno bikini stampato donna, un bellissimo reggiseno bikini con un design super estivo che si abbina a tutto grazie ai suoi colori, quindi avrai la possibilità di abbinarlo a una grande varietà di slip e creare diversi bikini completi ogni volta che vuoi. Attualmente ha un prezzo di soli 4,99 euro, un affare che è diventato virale ed è già esaurito nel negozio online della catena tedesca, ma fortunatamente puoi ancora trovarlo in molti dei loro negozi.

Questo fantastico bikini di Lidl è categorizzato dal supermercato tedesco come ‘Prodotto principale’ e offre una vestibilità ottimale grazie all’elastan lycra presente nella sua composizione, oltre ad essere realizzato in un tessuto di facile cura e manutenzione che ti permetterà di averlo sempre nelle migliori condizioni. È realizzato in 80% poliestere e 20% elastan.

Disponibile nelle taglie dalla 38 alla 44, è un reggiseno con un design bandeau con spalline removibili da annodare intorno al collo, un design comodo e molto facile da indossare e togliere. Si annoda anche sulla schiena. Ha un bellissimo design stampato floreale, in linea con questa stagione dell’anno, con tonalità di rosa e verde, oltre al bianco di base. Per sfruttarlo al massimo è importante seguire alla lettera le raccomandazioni del produttore per la cura:

Lavaggio normale a 40ºC, preferibilmente utilizzando una sacca per il lavaggio.

Non usare candeggina o sbiancanti.

Non asciugare in asciugatrice.

Non stirare.

Non lavare a secco.

