Il bellissimo vestito di Zara che ha affascinato Chiara Ferragni.

Se ti piace la moda tanto quanto a noi e sei nel mondo da anni, sicuramente saprai che l’italiana Chiara Ferragni è una delle influencer di moda più potenti a livello mondiale. Si potrebbe dire che con il suo blog “The Blonde Salad”, lanciato nel 2009, dove condivide il suo stile personale e consigli di moda, è diventata una delle prime it girls che conosciamo.

Chiara, in pochi anni, ha diversificato la sua carriera e, oltre a essere blogger, è diventata designer di moda e influente imprenditrice, lanciando persino la sua linea di scarpe. Bene, l’italiana, oltre ad indossare abiti e accessori di marchi di lusso, passa ogni tanto da Zara. Ed è in questo negozio di abbigliamento spagnolo che si è comprata questo vestito da 8 euro di Zara che ha Chiara Ferragni.

Il vestito da 8 euro di Zara che ha Chiara Ferragni

È chiaro che Chiara Ferragni è un’icona della moda e una figura ispiratrice per molte persone in tutto il mondo. Per questo, quando pubblica qualcosa sui suoi social media legato all’universo della moda, è importante stare attenti e se si ha un potere di acquisto elevato, comprarlo, perché se lei lo indossa, è sicuramente una tendenza.

Ebbene, Chiara ogni tanto si compra e indossa anche abiti molto più economici e accessibili alle nostre tasche. L’italiana è amante dei design di Zara e non solo, anche si compra qualche outfit in saldo, come questo vestito con collo halter da 8 euro di Zara.

Ecco il vestito da 8 euro di Zara che ha Chiara Ferragni

Dopo settimane frenetiche tra la Settimana della Moda a Parigi e vari incontri professionali importanti per i suoi affari, Chiara finalmente ha potuto fare una pausa e godersi qualche giorno in Puglia, la sua terra natia, insieme al marito Fedez e ai suoi bambini Leo e Vittoria. Per questa piccola fuga familiare, Chiara voleva essere il più comoda possibile senza perdere il suo stile così personale. Ecco perché uno dei vestiti che ha scelto per questo viaggio express è stato questo vestito da 8 euro di Zara, un vestito che, oltre al suo prezzo così economico, si distingue per il suo stile effortless e casual.

Altri dettagli sul vestito economico di Zara di Chiara Ferragni

Per darti alcuni dettagli sul design di questo vestito da 8 euro di Zara che ha Chiara Ferragni, ti posso dire che si tratta di un vestito midi, ovvero la sua lunghezza arriva poco sotto le ginocchia, con collo halter e senza maniche. In definitiva, è un vestito dal design molto semplice che si adatta perfettamente al corpo. Da sottolineare il suo tono rosa cipria ideale per questa estate e il suo prezzo scontato: 8 euro.