Il barbecue elettrico Lidl per cucinare facilmente grigliate senza sforzo

Lidl ha superato la concorrenza mettendo in vendita un barbecue elettrico con cottura ultra veloce!

Da qualche giorno ormai, la primavera si è fatta vedere. È il momento perfetto per fare un barbecue. Lidl lo sa bene e ha introdotto l'oggetto perfetto per la stagione.

Lidl delizia i clienti con il suo prodotto

All'arrivo delle belle giornate, molte persone amano fare un barbecue con amici e famiglia. Ma è necessario avere un buon barbecue per gustare delle ottime grigliate. Da parte sua, Lidl ha l'apparecchio migliore.

Si tratta di un barbecue elettrico da 2400W che sicuramente non ha nulla da invidiare alla concorrenza. È uno dei migliori apparecchi sul mercato per ottenere i piatti più gustosi in poco tempo.

Il barbecue elettrico da 2.400 W del supermercato tedesco supera tutte le aspettative con una grande potenza e un supporto 2 in 1 per l'interno e l'esterno. Ha un rivestimento antiaderente di alta qualità.

Sappiate che si tratta di un barbecue elettrico Lidl da 2400W che si rivela ideale per ogni tipo di barbecue in modo da ottenere un risultato preciso in modo più rapido e semplice. È anche un apparecchio molto resistente.

Grazie al suo rivestimento antiaderente, offre una protezione estrema. Con il suo supporto 2 in 1, potrete usarlo sia all'interno che all'esterno. Potrete utilizzarlo come barbecue da tavolo o con un supporto.

Molte funzionalità molto pratiche

Questo prodotto Lidl ha anche un telaio robusto con un supporto stabile per l'unità di cottura. È un barbecue dotato di un termostato con regolazione continua della temperatura, di spie di controllo e di una protezione contro il surriscaldamento.

Il piatto riscaldante e il vassoio di raccolta possono essere smontati per una facile pulizia grazie a un telaio in acciaio robusto con protezione contro il vento integrata e 3 vassoi.

Questo barbecue ha anche dei vassoi laterali rimovibili molto facili da usare. Da parte loro, i clienti hanno attribuito un punteggio di 3,8 stelle su 5 dopo aver acquistato questo barbecue Lidl.

Molti hanno dato la loro opinione su questo prodotto. Hanno detto: “In poco tempo ho provato di tutto: carne, salsicce, verdure. Tutto era TOP. Sono molto soddisfatto delle prestazioni” .

“L'equipaggiamento con il deflettore del vento, i due ripiani a destra e a sinistra e il ripiano inferiore sono tutti molto pratici. Raccomando vivamente il barbecue elettrico” .

Ma anche: “Probabilmente non ho nulla da rimproverare al barbecue stesso. Ma se avete l'idea, come noi, di usarlo sui piedini senza i perni laterali, purtroppo, non rimangono in posizione. Per me, sono un po' deluso dalla struttura, è abbastanza instabile” .

Un barbecue a meno di 40 euro

Questo barbecue elettrico svelato da Lidl ha anche le seguenti dimensioni 8 x 51 x 31 cm. Ha una lunghezza del cavo di 180 cm e un vassoio di raccolta del grasso in plastica.

Se questo barbecue ha così tanto successo tra i consumatori, è grazie al suo prezzo. Infatti, potrete trovare questo prodotto per la cottura veloce per la modica cifra di 39,99 euro.

Una cosa è certa, è un prezzo molto abbordabile per un barbecue. Non c'è dubbio che lo userete per tutta la primavera, ma anche d'estate quando riceverete i vostri cari.

Se volete acquistarlo, è disponibile sul sito internet di Lidl.