Il barbecue a carbonella Leroy Merlin più venduto quest’estate

I barbecue sono i protagonisti dell’estate, ad eccezione delle piscine, e soprattutto chi ha un giardino può approfittarne per godersi il tempo libero organizzando pranzi e cene con la famiglia e gli amici per tutto il giorno. Oggi vi mostriamo il barbecue a carbonella di Leroy Merlin Leroy Merlin dà il massimo nelle sue campagne estive, che potete sfruttare al meglio perché il suo catalogo contiene centinaia di articoli molto utili per i clienti in questo periodo dell’anno. La catena francese ha in catalogo un’ampia varietà di barbecue, in modo che possiate scegliere quello più adatto a voi in base alle sue caratteristiche.

Il barbecue a carbonella Leroy Merlin che vorrete nel vostro giardino

Questo è il Barbecue NATERIALE Centaurus Beta un fantastico barbecue a carbonella che sta andando a ruba quest’estate grazie al fatto di essere uno dei barbecue più completi disponibili nel negozio francese. Ora ha un incredibile sconto del 27% che lascia il suo prezzo finale a soli 129€, un affare da non perdere!

Questo barbecue a carbonella di Leroy Merlin è dotato di funzione grill e di è consigliato per un massimo di 8 persone. Realizzato in acciaio smaltato nero, il suo design con carrello permette di godersi all’aperto e in totale comodità le migliori grigliate, spostando il barbecue da una parte all’altra ogni volta che è necessario e senza problemi di mobilità, in quanto è anche dotato di ruote che lo rendono facile da spostare ha due griglie in acciaio smaltato. Dispone di due griglie in acciaio smaltato, di un coperchio con valvola di ventilazione e di un termometro integrato, ideale per conoscere in ogni momento la temperatura di cottura. Dispone inoltre di un sistema di pulizia altamente efficiente con posacenere rimovibile per una facile rimozione della cenere. Inoltre, offre un ampio spazio di lavoro grazie a due vassoi laterali pieghevoli che si possono aprire quando lo si ritiene necessario, occupando così meno spazio non avendoli aperti.Tra gli altri dettagli interessanti, questo barbecue a carbonella di Leroy Merlin ha anche un apribottiglie accesso frontale per il carburante e ganci porta utensili. Le dimensioni complessive sono 107x108x68 cm, mentre la griglia è larga 41,5 cm e lunga 56 cm.