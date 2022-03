Il 96% dei bambini nati prima della settimana 24 soffre di qualche tipo di disturbo

L’Università di Göteborg (Svezia) ha dimostrato che il 96 per cento dei bambini nati prima della 24a settimana di gestazione soffre di qualche tipo di disturbo, per lo più neuropsichiatrico e somatico, e che prevale fino all’età adulta.

I risultati, che sono stati pubblicati sulla rivista Acta Paediatrica, sono stati basati sui dati dei registri nazionali e delle riviste ospedaliere su quasi tutti i bambini nati in Svezia tra il 2007 e il 2018, prima della 24a settimana di gestazione, sopravvissuti dopo dalla nascita al quello che sarebbe stato un termine completo (40 settimane).

In totale sono stati analizzati 399 bambini, di cui Il 75% aveva deficit neuropsichiatrici, incluso un certo grado di disturbo dello sviluppo (40%); Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, ADHD (30%); e autismo (24%). Inoltre, il 55% ha richiesto il supporto per l’abilitazione; L’88% aveva altre diagnosi mediche, come l’asma (63%) o la limitazione della crescita postnatale (39%) e il 17% aveva paresi cerebrale.

Lo studio mostra anche la marcata necessità di un sostegno speciale per i bambini più immaturi, nati estremamente prematuri, e sottolinea la necessità di un’abilitazione a lungo termine. “Questi sono i bambini più piccoli mai nati, che non sarebbero sopravvissuti senza le moderne cure neonatali”, ha detto l’autrice dello studio Ann Hellström.

“Essere nato estremamente prematuro ha ripercussioni a lungo termine. È necessario aumentare la consapevolezza della società in generale per fornire risorse sufficienti durante l’adolescenza e successivamente nella vita, gestire la morbilità, strutturare programmi di follow-up e supporto per le disabilità”, ha assicurato.