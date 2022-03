Il 4% dei bambini che russano svilupperà un’apnea che influenzerà la loro crescita

Il Il 10% dei bambini russa abitualmente. Se non vengono trattati, il 4% di loro finirà per sviluppare a apnea che influenzerà negativamente il tuo sviluppo e rendimento scolastico, essere in grado di portare ad altri problemi di salute quando raggiungono l’età adulta. Per questo, in occasione della Giornata Mondiale del Sonno, l’Unità per i Disturbi del Sonno dell’Ospedale Sant Joan de Déu Barcelona avverte di questo fatto che sta accadendo inosservato da molte famiglie. “Spesso i genitori credono che il loro bambino stia solo respirando affannosamente perché prendono come riferimento il russamento degli adulti”, spiega il capo dell’unità, Oscar Sans.

Lo specialista consiglia alle famiglie di consulta il tuo pediatra quando rilevano che tuo figlio russa, senza avere il raffreddore, più di tre notti a settimana per un periodo superiore a tre settimane. “È importante che il pediatra effettui una valutazione e un controllo in modo che non si evolva in apnea notturna [pausas en la respiración que hacen que el sueño sea de baja calidad y el niño no descanse adecuadamente]. In caso di sospetto, il pediatra indirizzerà il bambino ad a unità specializzata per diagnosi e cura”, aggiunge Sans.

L’Unità per i disturbi del sonno dell’ospedale Sant Joan de Déu di Barcellona è la prima e unica unità dei disturbi del sonno della Spagna incentrato sui pazienti pediatrici e accreditato dalla Società Spagnola del Sonno. Ogni anno frequenta a migliaia di bambini con qualche tipo di disturbo del sonno. Alcuni sono pazienti la cui patologia comporta problemi associati conciliazione o mantenimento del sonno, come nel caso del disturbo dello spettro autistico (ASD) o della sindrome di Down.

Pediatria

I bambini non sono estranei ai disturbi del sonno. Tra il 25% e il 30% delle visite al pediatra sono legate a un problema prima di coricarsi, secondo la Società spagnola del sonno.

Per individuare qual è il problema del sonno e affrontarlo alla fonte, l’Unità Disturbi del sonno di Sant Joan de Déu lo valuta prima e, se ritenuto opportuno, effettua i test necessari, tra cui il actigrafia, studio del sonno o test di latenza multipla, tra gli altri. Quindi prescrivono il trattamento più appropriato per ogni caso. Ogni anno, il centro esegue 440 polisonnogrammi notturni per determinare il disturbo di ciascun paziente.

Tra le patologie che trattano ci sono le seguenti: insonnia infantile, narcolessia, apnea notturna, gambe senza riposo, sonnambulismo, terrori notturni, movimenti ritmici durante il sonno o disturbi del ritmo circadiano.

In alcune occasioni il trattamento indicato non è farmacologico e la soluzione, secondo l’ospedale, è quella di offrire alle famiglie strumenti per correggere i disturbi del sonno che pregiudicare la salute e il corretto sviluppo dei bambini. UN cambio di abitudini può influenzare positivamente le dinamiche familiari, che si alterano quando i bambini (neonati, bambini o adolescenti) non riposano adeguatamente.