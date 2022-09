Il 36% dei contagiati da covid e senza vaccinazione non ha più gli anticorpi un anno dopo

Il 36% delle persone di tra i 43 e i 72 anni Quello sono stati infettati da covid-19 un anno fa e non sono stati vaccinati Già non hanno anticorpi rilevabili. Si verifica soprattutto nei soggetti di età superiore ai 60 anni e nei fumatori. Uno studio condotto da Istituto di Barcellona per la Salute Globale (ISGlobal), promosso dalla Fondazione La Caixa, sul sieroprevalenza nella popolazione della Catalogna sottolinea il è necessario vaccinarsi pur essendo stato contagiato e conferma che, in questi casi, immunità ibrida (vaccinazione più infezione) è più grande e più durevole. La ricerca, alla quale ha collaborato il German Trias i Pujol Institute (IGTP), con il supporto della Daniel Bravo Andreu Private Foundation (FPDBA), è stata pubblicata sulla rivista “Medicina BMC”.

Per analizzare l’importanza di vaccino contro il covid-19 deve tenere conto del “diversità” della popolazione. “Alle persone adulti sani, la loro immunità naturale dura più a lungo. Tuttavia, nel persone anziane, con disabilità o qualche comorbidità, vediamo che la perdita di anticorpi dopo essere stati infettati si verifica naturalmente uno su tre. Ecco perché è importante qui influenzare la vaccinazione spiega a questo giornale Carlotta Dobano, capo del gruppo di immunologia di ISGlobal.

Sia il infezione come la vaccinazione contro SARS-CoV-2 contribuiscono a costruire l’immunità di una popolazione contro il virus. Questa è un’informazione importante per decidere quando ea chi dare colpi di richiamo. Gli studi sieroepidemiologici aiutano a valutare l’immunità in alcuni gruppi di popolazione. La maggior parte degli studi dopo la vaccinazione contro il covid-19 si è concentrata su gruppi specifici come il personale sanitario e non distinguevano tra persone con o senza precedente infezione. Lo studio ISGlobal ha monitorato i livelli e i tipi di anticorpi da 1.076 persone tra i 43 ei 72 anni in due fasi: la prima tra giugno e novembre 2020 e la seconda tra maggio e luglio 2021.

tre conclusioni

I risultati hanno prodotto tre conclusioni principali. Il primo è quello nel Il 36% delle persone contagiate ma non vaccinate gli anticorpi non erano più rilevabili un anno dopo l’infezione, soprattutto nelle persone di età superiore ai 60 anni e nei fumatori. “In particolare, chi ha più di 60 anni e ha comorbilità e fumatori – il tabacco è un altro fattore di rischio – è più facile per loro perdere gli anticorpi indotti dall’infezione, ed è per questo che devono essere vaccinati con dosi di richiamo”, spiega Dobaño . .

Il seconda conclusione è quello, nel persone con precedente infezione, la vaccinazione ha prodotto livelli di anticorpi considerevolmente più alto che nelle persone senza precedente infezione. “I nostri dati sottolineano il importanza di vaccinare le persone, anche se sono stati precedentemente infettati e confermalo l’immunità ibrida è superiore e più duratura. Ciò significa che le persone che sono state vaccinate ma non hanno superato l’infezione avrebbero bisogno di un richiamo prima di coloro che l’hanno superato”, sottolinea, da parte sua, Marianna Karachalouprimo autore dello studio insieme a Gemma Moncunill

La terza conclusione è quella il fattore più fortemente associato al livello di anticorpi è il tipo di vaccino. moderno è stato quello che ha generato più anticorpi. Inoltre, sembrano anche influenzare altri fattori: il Persone con più di 60 anni o con Malattia mentale aveva livelli di anticorpi più bassi dopo la vaccinazione. “L’associazione tra la salute mentale e la risposta anticorpale richiedono ulteriori indagini, ma è noto che le persone con disturbi come depressione, stress cronico o schizofrenia hanno una risposta più bassa alla vaccinazione in generale”, afferma Dobano.

Tuttavia, gli esperti non sanno ancora “qual è il numero minimo di anticorpi necessari” per essere protetti. “Sì, è noto in altri vaccini, come l’epatite B. Ma, nel covid-19, questa è ancora una questione di indagine”, conclude il ricercatore di ISGlobal.