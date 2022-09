Il 15% dei tumori polmonari colpisce persone che non hanno mai fumato

Il fumo è la principale causa di cancro ai polmoni, ma lo è anche il radon, un gas radioattivo che si deposita sui suoli granitici, e inquinamento dell’aria, elementi che causano la cancerogenesi o la mutazione delle cellule che portano alla malattia che si sviluppa 15% della popolazione non fumatori.

Questo sabato a Parigi, nell’ambito del congresso del Società Europea di Oncologia Medica (ESMO, per il suo acronimo in inglese), scienziati del Francis Crick Institute e dell’University College London, hanno presentato uno studio che avverte di come l’inquinamento atmosferico promuove cambiamenti cancerosi nelle cellule delle vie aeree e genera più casi di cancro del polmone non a piccole cellule tra le persone che non hanno mai fumato.

In un’intervista con Efe, responsabile dell’oncologia medica presso l’ospedale universitario Doce de Octubre di Madrid, Luis Paz-Ares, che presenta uno studio al congresso, di cui è il principale coordinatore, su un nuovo trattamento per immunoterapia polmonare, afferma che l’inquinamento e la pressione ambientale sono “insieme al radon promotori di cancerogenesi nel polmone, in modo molto chiaro”.

Paz-Ares, che è anche capo dell’unità di ricerca clinica sul cancro del polmone H120 presso il National Cancer Research Center (CNIO), spiega che queste carcinogenesi sono acquisite “non trasmesso alla progenie”, e ha riportato che le mutazioni di un gene ereditario rappresentano solo tra il 5% e il 7%.

L’85% dei tumori polmonari potrebbe essere prevenuto

Sull’impatto di cancro ai polmoni (30.000 nuovi casi all’anno in Spagna, di cui 4.500 non fumatori), Paz-Ares lo sottolinea L’85% potrebbe essere evitato se si elimina il consumo di tabacco e si invitano le amministrazioni a essere più restrittive negli spazi pubblici dove si può fumare e ad aumentare il costo di un pacchetto di tabacco.

È anche molto importante, dice, che bambini e adolescenti capire che il cancro è una droga malvagia e che se non lo uccide, dà al paziente una qualità di vita molto scarsa.

Ed è anche necessario che la società vede il fumatore dipendente, non dipendente, e quella prospettiva lo aiuterà a smettere di fumare. Paz-Ares chiarisce che anche se una persona fuma da 30 anni, “vale la pena rinunciarci”, chiedendo consiglio medico e aiuto nelle consulenze per smettere di fumare.

Sopravvivenza migliorata

Nonostante la durezza del cancro del polmone, questo oncologo vanta cifre positive come il fatto che in 20 anni i pazienti con tumori metastatici (stadio quattro) sono andati da Sopravvivenza dal 2% al 20% a cinque anni.

Se rilevato in una fase iniziale i tassi di sopravvivenza migliorano significativamente. Dal 75% nella fase uno, al 45% o 50% nella fase due e al 225% o 30% nella fase tre.

Ed è che, ammette, uno dei problemi è che il tumore di solito viene catturato in uno stadio avanzato e questo perché quando il primi sintomi Non ha più millimetri ma una dimensione relativamente grande che progredisce rapidamente dando luogo a micrometastasi in brevissimi periodi di tempo.

In un futuro a breve termine, questo oncologo spera di migliorare i dati sulla sopravvivenza con il diagnosi precoce attraverso lo screening (un test che viene effettuato sulla popolazione suscettibile per rilevare i tumori in fase iniziale) e a medio o lungo termine si affida agli esami del sangue che identificano il DNA tumorale nel flusso sanguigno.