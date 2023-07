Ikea vs Lidl: chi offre la migliore mensola a parete?

Non è un segreto che Ikea sia una delle catene di mobili più visitate in Francia. Con i suoi prodotti facili da montare, dal design accattivante e a prezzi competitivi sul mercato, è uno dei pilastri dell’arredamento. Tuttavia, da alcune settimane, l’azienda tedesca Lidl propone mobili a prezzi abbattuti che combinano tendenza e praticità. Il gigante dell’arredamento è minacciato? Vedremo insieme qual è la situazione.

Lidl, il nuovo punto di riferimento per i mobili?

Da alcuni anni l’azienda di discount tedesca si è lanciata in questa sfida. Sforzandosi sempre di più per offrire articoli a basso costo alla sua clientela, Lidl si è dedicata agli accessori per la casa, come ad esempio un accessorio indispensabile per la cucina.

Cercando di conferire un tocco di design e praticità ai propri mobili, Lidl si è ispirata allo stile minimalista scandinavo per lanciare un nuovo articolo che ha fatto sensazione. Questi accessori molto accessibili hanno fatto la felicità dell’azienda e dei suoi clienti, poiché sono più competitivi rispetto al resto del mercato pur offrendo una qualità simile.

Il marchio ha letteralmente messo in difficoltà Ikea perché questi nuovi mobili vengono venduti in lotti da tre a meno di 15 euro! Un’offerta accessibile a tutti i budget, che mina la reputazione del marchio svedese, noto per i suoi prezzi vantaggiosi. Inoltre, Lidl non si limita all’arredamento, anzi, si è sviluppata anche a livello di accessori e decorazioni, diventando una vera rivale per entrambe le catene.

Sapevate, ad esempio, che Lidl propone cuscini riscaldanti per l’inverno, mentre Ikea propone coperte? Assisteremo quindi a una sfida il cui elemento principale risiede nella competizione delle offerte vantaggiose, che sono al massimo vantaggio dei clienti e consentono ai marchi di rimanere in cima al settore.

L’accessorio che fa la differenza

Lidl si distingue tra i suoi acquirenti grazie alla vendita di un set di 3 mobili murali dallo stile minimalista in legno molto moderno. Questi mobili quadrati sono ideali per l’organizzazione o l’arredamento delle vostre stanze, poiché occupano poco spazio e addirittura lo ottimizzano.

Le mensole da parete sono un must in termini di design, e lo saranno ancora nel 2023, e potrebbero diventare un elemento indispensabile per la vostra casa. Queste tre mensole in legno chiaro con gli angoli arrotondati conferiscono uno stile raffinato e sobrio che le rende adatte a qualsiasi ambiente. Leggere e robuste allo stesso tempo, potrete posizionarci i vostri oggetti decorativi o i vostri libri. Questo prodotto non ha nulla da invidiare ai modelli simili di Ikea, che spesso sono più costosi, e si sta già affermando come un must per i vostri acquisti di mobili e decorazioni a prezzi ridotti.

Il modello Kallax di Ikea ha trovato il suo avversario? Non è affatto certo, ma sarà Lidl un concorrente tenace di fronte ai migliaia di articoli Ikea e alle sue sempre più numerose offerte? Sta a voi deciderlo! Non esitate quindi a confrontare le due opzioni che vi vengono offerte al fine di massimizzare il vostro budget per la decorazione e trovare l’articolo che si adatta meglio alla vostra casa.