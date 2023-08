Ikea vince il gioco: i mobili più economici per un camper in stile nordico

Da quando è iniziata la pandemia, viaggiare in camper è diventata una delle principali opzioni per esplorare qualsiasi luogo e godersi una vacanza comoda viaggiando e soggiornando nello stesso luogo, un’opzione molto più economica e comoda rispetto a scegliere un altro mezzo di trasporto e cercare strutture in cui soggiornare. Oggi ti mostreremo come arredare il camper con Ikea in modo economico ed efficace, con uno splendido stile nordico che ti conquisterà… cambierà il tuo modo di viaggiare!

Ecco come arredare il camper con Ikea. Avere un camper è un’opzione ideale quando ti piace lo stile di viaggio in camper ma non hai il budget per farlo, in quanto sono molto più economici, e prepararlo può essere molto conveniente se scegli bene i mobili e crei l’interno perfetto per sfruttare al massimo anche lo spazio più piccolo. Oggi ci sono molte aziende che si occupano di allestire camper, ma se vuoi farlo da solo, da Ikea troverai tutti i mobili necessari per renderlo completamente attrezzato.

Quando organizzi i mobili che acquisterai da Ikea per allestire il tuo furgone camper, è molto importante dedicare del tempo a considerare aspetti come le dimensioni del veicolo e lo spazio disponibile all’interno, oltre a sapere quali mobili vuoi mettere e come desideri distribuirli. Nel negozio svedese troverai moltissimi mobili, ma se vuoi arredare il camper con Ikea, dovrai considerare almeno tutti questi: lavello e rubinetti, un mobile sotto il lavello, un mobile sotto il fornello e un cassetto per gli utensili da cucina, armadi per furgoni camper, un kit di allestimento per furgoni, pannelli di rivestimento per coprire i lati degli armadi, un materasso per dormire, armadi da cucina Sektion. Avrai anche bisogno di accessori come maniglie per mantenere chiuse tutte le porte e i cassetti durante la guida, poiché i mobili Ikea sono pensati per le case e non hanno la stabilità necessaria per i veicoli in movimento.

Se hai bisogno di allestire il tuo furgone camper, Ikea è una soluzione fantastica per arredarlo, poiché tutti i suoi mobili hanno un grande livello di stile e finitura, il che darà un’estetica bella e accattivante all’interno del tuo camper. Inoltre, rispetto ad altri negozi, i prezzi del negozio svedese sono molto più bassi, quindi con pochi soldi potrai avere il tuo camper pronto per goderti le vacanze più incredibili della tua vita.

