Ikea vince il gioco. Ci conquista con il suo tavolo intelligente che purifica l’aria.

Ikea è un’azienda che non smette mai di sorprenderci con le sue innovazioni nel campo del design e della tecnologia. La sua ultima creazione è un tavolo intelligente che, oltre ad essere un mobile funzionale ed elegante, pulisce l’aria della nostra casa, perciò sta spopolando nelle vendite e sono sicuro che anche tu vorrai averlo.

Ikea trionfa con il suo tavolo intelligente che purifica l’aria

Il più recente dei mobili di Ikea che sta facendo parlare di sé è il tavolo STARKVIND, disponibile in due colori e che ha un purificatore d’aria integrato che utilizza un sistema a tre filtri in grado di catturare particelle di ogni tipo e dimensione, dai capelli alla polvere, dal polline agli odori intensi.

Il purificatore d’aria può essere regolato manualmente tramite una manopola girevole che ha cinque livelli di velocità, oppure può essere impostato in modalità automatica in modo da adattarsi alle condizioni ambientali. Ciò significa che il tavolo rileva automaticamente le particelle (PM2.5) nell’aria e regola la velocità della ventola senza che tu debba fare nulla.

O se preferisci, puoi collegarlo all’hub DIRIGERA e all’applicazione IKEA Home smart per poter avere un controllo totale tramite il tuo smartphone o tablet.

Nel caso in cui controlli il tavolo dall’applicazione IKEA Home smart, potrai vedere la qualità dell’aria in tempo reale, nonché programmare il funzionamento del purificatore in base alle nostre preferenze e agli orari. Possiamo anche sincronizzarlo con altri prodotti intelligenti di Ikea, come luci o tende, per creare scene personalizzate.

Un tavolo con il design più bello

Il tavolo di Ikea che purifica l’aria non è solo intelligente, ma anche bello. Ha un design minimalista e moderno che si abbina a qualsiasi stile di arredamento. È disponibile come diciamo in due colori: faggio tinto bianco/intelligente e nero/marrone scuro. Inoltre, ha un dettaglio molto ingegnoso: sotto il piano ci sono delle sottili fessure che impediscono al liquido di fuoriuscire sul purificatore d’aria in caso di incidente.

Il tavolo STARKVIND è una soluzione pratica ed estetica per migliorare la qualità dell’aria nella nostra casa. Con esso, possiamo respirare profondamente e godere di un’ambiente più pulito e salutare. È già in vendita nei negozi Ikea e sul loro sito web al prezzo di 169 euro per la versione convenzionale. Non perdertelo e procurati uno dei tavoli più intelligenti sul mercato.