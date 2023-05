Ikea vende una sedia semplice e pratica per piccoli spazi!

Se non avete la fortuna di avere una grande casa, non preoccupatevi. Ikea ha ciò che fa per voi. In particolare, una sedia ultra pratica!

Ikea ha appena presentato un nuovo articolo che dovrebbe fare la felicità di coloro che non hanno molto spazio. Infatti, l’azienda svedese ha messo in vendita una sedia semplice e pratica. Stopandgo vi dice tutto da A a Z!

Ikea si prende cura dei suoi clienti per la stagione estiva

Da anni, Ikea fa la felicità dei proprietari e degli inquilini di tutto il mondo. Grazie ad articoli di qualità venduti a prezzi accessibili. Dal soggiorno alla cucina, dal bagno alla camera da letto o all’ufficio, l’azienda svedese è su tutti i fronti in materia di arredamento.

E il meno che si possa dire è che all’avvicinarsi dell’estate, la società scandinava ha fatto il massimo. Se avete quindi la fortuna di possedere una terrazza, un giardino o anche solo un balcone, dovreste essere al settimo cielo.

E se non avete niente di tutto ciò, non preoccupatevi! Ikea ha appena presentato i suoi indispensabili per le giornate in spiaggia. A cominciare dal lettino STRANDÖN a meno di 40 euro.

Questo ha una tasca con cerniera sulla parte posteriore. Ideale per mettere tutte le tue cose mentre vai a fare il bagno. Ma non è tutto! Questa piccola meraviglia dispone anche di due bande elastiche che tengono il tuo asciugamano in posizione, anche se c’è vento.

Inoltre, è possibile regolare l’angolo dello schienale “spostando il supporto in avanti o indietro”, si può così leggere sul sito di Ikea.

Questo lettino è, secondo l’azienda, “meravigliosamente confortevole” perché “costituito da fibre morbide”. È facile da installare e piegare e occupa poco spazio una volta riposto. Infine, il colore e il motivo del tessuto danno un tocco estivo. Stopandgo vi aggiorna sulle novità Ikea.

Una sedia semplice e pratica per gli spazi ridotti

Avrete capito che Ikea è al top all’avvicinarsi dell’estate. Ma mentre l’azienda ha fatto il massimo negli articoli estivi, ha anche pensato a coloro che non hanno la fortuna di avere uno spazio grande.

Eh sì! L’azienda ha appena presentato una sedia semplice e pratica perfetta per gli spazi ridotti. “Questa sedia pieghevole è perfetta per l’ospite misterioso o da portare durante una serata”, si legge sul sito di Ikea in descrizione.

“Grazie al suo design essenziale e al suo peso leggero, puoi portarla con te anche al tuo prossimo picnic”, si legge sul sito di Ikea in descrizione.

Inoltre: “Sedia pieghevole, ideale su un balcone o in qualsiasi altro spazio ridotto. Sedia resistente e facile da pulire perché realizzata in acciaio verniciato e plastica”.

Il suo prezzo? Solo 15 euro. Quindi, una vera occasione. In ogni caso, una cosa è certa, Ikea ha ancora colpito forte presentando un prodotto di qualità a basso costo.