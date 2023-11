Ikea vende un puff a 29 euro ideale per salotto o camera da letto: molto comodo.

Se ti piacciono tutte le novità che solitamente presenta Ikea ogni stagione, non puoi perdere quella che ora ti presentiamo e il cui prezzo è anche molto conveniente. Prendi nota perché Ikea vende un puff a 29 euro che puoi mettere in salotto o in camera da letto. È molto comodo e anche se è stato progettato dalla società svedese per essere usato dai nostri animali domestici, è un successo di vendite tra i clienti che lo utilizzano per molto di più che garantire il riposo del proprio cane o gatto.

Ikea trionfa con il puff per il tuo salotto o la tua camera da letto

Desideri avere un puff in casa tua, ma non vuoi spendere troppo denaro o occupare troppo spazio? Allora, adorerai il puff Lurvig di Ikea, un prodotto originariamente progettato per gli animali domestici, ma che puoi anche sfruttare per te o per i tuoi figli.

Si tratta di un puff rotondo e piatto, che può essere posizionato a terra o su un altro mobile. È disponibile in un elegante e neutro color grigio chiaro che si abbina a qualsiasi decorazione.

Il puff Lurvig è realizzato al 100% in poliestere riciclato, un materiale resistente e morbido al tatto. Il suo riempimento è in schiuma di poliuretano, che si adatta al corpo e offre un buon supporto. Inoltre, ha una cerniera che consente di rimuovere la fodera per lavarla facilmente.

Questo puff è ideale da mettere in salotto o in camera da letto, in quanto occupa poco spazio ed è molto comodo. Puoi usarlo per sdraiarti a terra, leggere un libro, guardare la TV o semplicemente rilassarti. Puoi anche metterlo nella stanza dei bambini, per farli giocare o riposare.

Il puff Lurvig è facile da pulire, poiché la sua fodera si può togliere e lavare in lavatrice a 40°C. Non si può usare la candeggina, stirare o lavare a secco. Si può asciugare in asciugatrice a temperatura normale (80°C massimo).

Se desideri dare un tocco di stile e personalità alla tua casa, non esitare a comprare il puff Lurvig di Ikea. È un prodotto versatile, conveniente e confortevole, che ti servirà sia per te che per il tuo animale domestico. Inoltre, essendo realizzato in materiale riciclato, contribuirai a prenderti cura dell’ambiente.

Non esitare e procurati il puff che sta spopolando da Ikea. Il puff Lurvig ha una misura di 53 x 15 cm e un prezzo di 29,99 euro quindi non lasciartelo sfuggire perché si esaurirà presto.