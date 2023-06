Ikea vende l’oggetto di decorazione perfetto per le tue piante questo estate!

Pour l’estate 2023, Ikea ha appena condiviso l’oggetto decorativo ideale per sostenere e valorizzare le vostre piante in ogni momento.

Ikea ha appena svelato una nuova decorazione, perfetta per l’estate 2023. Infatti, il mobile molto trendy vi permetterà di valorizzare le vostre piante sul vostro terrazzo o balcone. Stopandgo vi racconta tutto dal A al Z.

Ikea e i suoi mobili estivi

È ufficiale, i bei giorni sono arrivati. L’occasione per Ikea di proporre mobili decorativi perfetti per godersi le giornate di sole. A partire da una selezione di oggetti da posizionare sul vostro balcone, terrazza o giardino.

Tra di essi, un altoparlante Bluetooth molto moderno per passare le giornate di relax ascoltando musica. O ancora un tavolino, mobilio indispensabile per gli aperitivi con gli amici. Ma anche un mobile da riporre, per mettere i vostri cuscini e altri oggetti decorativi al riparo.

Così, il gigante svedese svela oggetti indispensabili da procurarsi per quest’estate. Inoltre, Ikea ha fatto una sorpresa ai suoi clienti lo scorso maggio. Infatti, il marchio svedese non ha esitato a svendere le sue sedie da giardino.

Dei prezzi molto bassi erano allora visibili sul sito web del marchio. La sedia esterna retrò è ancora disponibile al prezzo di 35 € da Ikea. È disponibile in giallo, arancione, grigio e verde. Adatta a tutti i gusti. Eh sì!

Infine, per valorizzare le vostre piante in ogni momento, Ikea ha appena svelato l’oggetto di decorazione perfetto. Molto pratico, il mobile è anche disponibile a basso prezzo sul sito web. Al momento, è ancora possibile procurarselo. Stopandgo ne parla di più!

Questa decorazione perfetta per valorizzare le vostre piante

Cosa ne dite di un’oggetto decorativo perfetto per valorizzare le vostre piante quest’estate? Con Ikea, questo sogno è realizzabile. Infatti, il gigante dei mobili ha appena svelato un supporto per piante, molto trendy. Un’idea molto carina per il vostro terrazzo o giardino.

Così, questa griglia proviene dalla serie ASKHOLMEN. Quest’ultima propone mobili realizzati in legno di acacia massiccio e resistente. Questo materiale permette di resistere alle numerose intemperie grazie al suo rivestimento acrilico.

Il principio di questo mobile di decorazione Ikea è semplice: permette di sostenere le piante rampicanti. Così, si posiziona molto facilmente sulla vostra parete in verticale o in orizzontale. Inoltre, è possibile regolarlo in base alle dimensioni delle vostre piante. Niente di più facile!

Il suo design molto moderno è stato immaginato dal creatore Jon Karlsson. Quest’ultimo ha già partecipato a diversi progetti di giardino Ikea. Molto apprezzata sul sito, la decorazione detiene ora una valutazione molto buona: 4,8 su 5, basata su 30 recensioni.

Infine, il mobile di decorazione molto pratico ha anche un prezzo molto piccolo. Infatti, è proposto a meno di 40 € sul sito web di Ikea. Cosa aspettate a comprare e tornare al giardinaggio quest’estate? Da tenere d’occhio quindi!