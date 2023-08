Scopri presso Ikea l’ultime arredamento da giardino da adottare al più presto per l’estate. È il riferimento imperdibile della stagione!

Per mangiare all’aperto quest’estate, Ikea svela questo riferimento must-have. Scopri questo arredamento da giardino in legno che troverà il suo posto naturalmente nei tuoi spazi all’aperto.

Riferimenti per amare ancora di più la tua casa

I tuoi acquisti per trascorrere una bella estate non sono ancora del tutto finiti con Ikea. Fino al ritorno, il marchio ti riserva ancora molte sorprese per le quali non devi esitare a cedere.

Che tu stia cambiando casa o che tu abbia voglia di ridisegnare una stanza della tua casa, trova l’ispirazione presso il marchio svedese che non ha bisogno di presentazioni.

Attualmente, i fan di una decorazione audace possono trovare la loro felicità con questa bella catena luminosa da appendere dove preferisci. Sempre con l’obiettivo di dare un tocco in più ai tuoi spazi abitativi, il marchio offre soluzioni ingeniose per ottimizzare le tue superfici.

Questo è il caso di questo mobile per scarpe “slim” che non occupa spazio nella tua casa. Ha una grande capacità eppure il suo design gli permette di passare inosservato per occupare il meno spazio possibile.

Ecco tutto ciò che ci si aspetta da mobili ben pensati! E quelli provenienti da Ikea lo sono sicuramente! Il marchio ha anche bei riferimenti per gli spazi esterni.

Se hai la fortuna di avere un balcone o una terrazza, è ancora la stagione perfetta per goderne. Da Ikea, ad esempio, trova questo ombrellone per gli spazi all’aperto. Questo bellissimo modello ti offre una piacevole zona d’ombra per goderti al massimo durante il giorno.

D’estate, cosa c’è di meglio che preparare il tavolo fuori per mangiare all’aria aperta? Per godere di questo piccolo piacere, Ikea ti suggerisce l’acquisto di questo arredamento NÄMMARÖ.

Ikea vende la sedia da spiaggia che ti protegge dai furti e dalla perdita di oggetti!

Un insieme da giardino irresistibilmente bello

Questo si compone di un tavolo alto di 120×40 cm e di due sgabelli in legno massiccio. Realizzati per l’esterno, questi mobili sono stati pretrattati con diversi strati di vernice semitrasparente per legno.

Non temono né lo sbiadimento a causa del sole, né la pioggia. Gli sgabelli di questo set hanno inoltre c

