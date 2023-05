Ikea vende la piatti più pratici e belli sul mercato!

Ikea ha appena presentato la stoviglieria più pratica e bella del mercato. Un set di 18 pezzi a un prezzo molto conveniente.

Ikea ha appena lanciato un nuovo prodotto che potrebbe fare la felicità dei consumatori. Infatti, l’azienda ha appena lanciato la stoviglieria più pratica e bella del mercato. Stopandgo vi dice tutto da A a Z!

Ikea pronto per la stagione estiva

Non è un segreto per nessuno. Nel corso degli anni, Ikea si è affermata sul mercato dell’arredamento. E ciò grazie a prodotti di qualità venduti a prezzi accessibili.

La missione dell’azienda? Consentire ai propri clienti di trasformare la propria casa senza spendere troppo. Dalla sala da pranzo alla sala da soggiorno, dalla camera da letto all’ufficio o alla cucina, il gigante svedese è presente in tutti i settori.

In vista della bella stagione, l’azienda ha quindi fatto il massimo. Tra gli articoli più popolari della stagione, troviamo il modulo divano-sedile esterno modulabile color marrone chiaro della gamma NÄMMARÖ. Il prezzo? 60 euro.

“Puoi rendere il tuo divano più confortevole e personalizzarlo aggiungendo cuscini decorativi di diverse dimensioni, colori e motivi”, si legge sul sito Ikea.

“Questo mobile è in acacia massiccio, un materiale naturalmente resistente grazie alla sua alta densità di fibre di legno. Combina i diversi prodotti della serie NÄMMARÖ per ottenere un angolo esterno dallo stile coordinato, ideale per mangiare, riposarsi e passare del tempo in famiglia.”

Ma non è tutto! “Il design senza tempo consente di abbinare facilmente questo mobile a numerosi stili e ambienti. Il mobile è stato trattato in anticipo per proteggerlo dal sole, dalla pioggia, dalla sporcizia e dall’usura.”

E per finire, questo mobile è “realizzato in acacia solida e rinnovabile proveniente da fonti più responsabili.” Stopandgo vi dice di più sulle novità di Ikea.

Una stoviglieria più pratica e di design

Oltre agli articoli da esterno, Ikea ha anche appena messo in vendita degli articoli perfetti per la cucina. Infatti, il gigante dei mobili ha un’enorme quantità di bicchieri, piatti e altri posate. Per la gioia dei consumatori.

E se non hai molto spazio per riporre le tue cose, probabilmente avrai bisogno della stoviglieria VÄRDERA. Si tratta di un set completo di 18 pezzi che comprende 6 piatti piani da 25 x 25 cm, 6 piatti piccoli da 18 x 18 cm e 6 piatti fondi da 20 x 20 cm.

Tutti hanno una capacità di 9 litri. Sono in porcellana e hanno una forma rettangolare con bordi ovali. Di conseguenza, passano facilmente in lavastoviglie. Per la modica somma di 49,99 euro.

E se stai cercando dei bicchieri per completare il tuo servizio, non preoccuparti! Ikea ha tutto ciò di cui hai bisogno. A cominciare dai bicchieri ÖMSESIDIG perfetti per “servire tutte le tue bevande e decorare la tua tavola”.

“Ogni bicchiere viene soffiato a mano da un artigiano esperto e presenta un motivo unico in quanto è stato immerso nel colore a mano.” Non c’è dubbio, Ikea è veramente al top su tutti i fronti.