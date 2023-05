Ikea va alla grande con le sue tende semitrasparenti a prezzi accessibili!

Ikea, scopri i migliori tendaggi semi-opachi per affrontare le alte temperature. Sono a prezzi convenienti!

Stai cercando dei buoni tendaggi a prezzi accessibili? Buone notizie, Ikea propone nuovi prodotti semi-opachi a prezzi convenienti! Stopandgo ti racconta tutto in modo dettagliato.

Tendaggi di qualità da Ikea

L’estate finalmente è qui, per la gioia dei francesi! È il momento perfetto per accogliere gli amici in giardino. Per questo, Ikea propone tanti prodotti a prezzi convenienti.

Puoi trovare sedie da giardino che uniscono comfort e stile! C’è anche un fantastico barbecue in acciaio inossidabile in negozio a 849,00 euro. Senza dimenticare i bei lampadari di Ikea.

Come la piccola lanterna a LED in edizione limitata a 19,99 euro da Ikea. Ma con l’arrivo delle alte temperature, è meglio attrezzare il salotto adeguatamente, per affrontare le forti temperature.

Ikea ti propone quindi la tenda Fönsterblad. È la soluzione migliore per affrontare l’estate. Infatti, tende a rinfrescare il tuo interno. Questa tenda opaca ti permette di risparmiare energia elettrica.

Con un prodotto Ikea del genere, non dovrai accendere l’aria condizionata! È importante sapere che la tenda impedisce anche l’ingresso totale della luce grazie al tessuto in poliestere. È quindi tutto ciò di cui hai bisogno poiché garantisce una grande resistenza ai raggi UV.

Un prezzo accessibile per questa tenda semi-opaca

Da Ikea, le tende semi-opache del modello ROSENMANDEL sono molto apprezzate. Sono molto spesse perché fatte di un tessuto simile alla lana. Tuttavia, il tessuto è al 100% poliestere con almeno il 90% di origine riciclata.

E il foglio di protezione è al 100% in poliuretano. Queste tende Ikea tendono a oscurare la stanza in cui ti trovi. Poiché lo spessore impedisce al sole di entrare in casa tua.

E allo stesso modo, evita di catturare le alte temperature. Inoltre, oltre a dare stile al tuo interno grazie al colore vaniglia, aggiunge anche un tocco rilassante al tuo soggiorno o alla tua camera da letto.

Con queste tende, Ikea fornisce anche un nastro che consente di appenderle direttamente alla barra. E ciò, attraverso le passanti. Ikea ti fornisce alcuni consigli per goderti questi tendaggi per molto tempo.

Ad esempio, deve essere lavato in lavatrice a max 30°C. E non usare assolutamente la candeggina, o asciugarli in lavatrice. Ikea ti consiglia anche di stirare a 110°C al massimo con un ferro a vapore. Stirare solo la parte anteriore!

Per quanto riguarda le misure, la lunghezza è di 300 cm. E la larghezza è di 135 cm. Parliamo ora del prezzo! Queste tende semi-opache ROSENMANDEL sono molto convenienti. E per una buona ragione! Ikea le propone a un prezzo di 29,99 euro.

Eccellente! Inoltre, hai tre colori disponibili in negozio! C’è il beige dorato, il blu scuro. Ma anche il grigio o addirittura il verde scuro. Scegli quello che preferisci!