Ikea: una nuova linea di organizzazione per massimizzare lo spazio senza spendere una fortuna

Il nome di Ikea è raramente sconosciuto ai francesi. Il marchio si colloca tra i negozi che forniscono prodotti pratici a prezzi accessibili. Questa volta, Ikea si impegna al massimo con la sua nuova gamma di accessori di stoccaggio modulari ed ecologici per la tua casa.

Proposte adatte per mettere in ordine un interno

Se l’organizzazione non è il tuo forte, Ikea offre una gamma di prodotti di questo tipo. Le sue proposte promettono di aiutarti a ritrovare le tue cose e allo stesso tempo contribuire a migliorare la tua decorazione. Il marchio svedese offre soluzioni di stoccaggio pratiche, dal design accattivante e adatte al tuo budget.

Gli elementi di stoccaggio possono essere incorporati in qualsiasi stanza della tua casa. Di qualità e a prezzi convenienti, ti aiuteranno a organizzare gli utensili da cucina, i piccoli oggetti della tua camera da letto, gli accessori del tuo soggiorno o i prodotti del tuo bagno. È un modo sicuro per guadagnare un po’ di spazio in un interno.

Capacità di stoccaggio per ogni superficie

Gli scaffali Ikea delle serie BESTÅ, EKET, PLATSA, SMÅSTAD o IVAR sono disponibili in tutte le dimensioni. La loro modularità consente di organizzare lo spazio in base alle tue esigenze e alle dimensioni delle stanze. Questi elementi possono essere utilizzati sia in una grande casa che in un appartamento di piccole dimensioni.

Oltre alle dimensioni occupate dal sistema di stoccaggio, è importante trovare lo stile, il colore e la finitura che si adattino al tuo spazio.

Ad esempio, la serie BESTÅ può migliorare con eleganza un salotto. È un modo per integrare un arredamento con due destinazioni. Oltre a offrire spazio di archiviazione, la serie può essere utilizzata come libreria, mobile TV o credenza e ha un prezzo a partire da 55€ con la sua mensola a una porta. La serie PLATSA è invece dedicata alla creazione di un guardaroba con un volume di archiviazione impressionante e disponibile in diverse dimensioni per i tuoi vestiti, scarpe e accessori. Propone una comò con 2 cassetti a partire da 126 euro. Il marchio aveva già lanciato sul mercato delle scatole di stoccaggio estremamente pratiche.

Ikea: un marchio a favore dell’ambiente e a prezzi accessibili

Se c’è una cosa che Ikea sa fare, è soddisfare i suoi clienti. Con questa gamma di accessori di stoccaggio, il marchio di mobili unisce la preoccupazione per l’ambiente a prezzi ridotti. Infatti, è possibile trovare articoli per arredare la tua casa a meno di 10 euro. Naturalmente, questi oggetti sono adatti per riporre piccoli oggetti della vita quotidiana.

Questi dispositivi di stoccaggio si impegnano a rispettare l’ambiente. La sacca di stoccaggio PARKLA rappresenta perfettamente il riciclaggio dei materiali per creare attrezzature ecologiche. È realizzato in polipropilene, di cui il 40% è di origine riciclata, garantendo una grande resistenza. Nel salotto o nella camera da letto, può essere utilizzato per riporre cuscini, coperte o abiti non utilizzati. Questo esempio mette in evidenza i valori apprezzati da Ikea, così come i prezzi accessibili dei suoi prodotti. La sacca è disponibile a un prezzo di 1,99 euro.