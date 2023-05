Ikea: un incredibile trucco per creare un tavolino con le ciotole da insalata!

Nostri colleghi di ELLE hanno appena svelato un trucchetto per costruire un tavolino utilizzando delle ciotole vendute da Ikea.

Non è sempre necessario recarsi dal gigante del mobile per avere un bel mobile Ikea e acquistarlo già montato. Infatti, è possibile costruire i propri mobili utilizzando altri prodotti venduti dalla società tedesca. La prova è questo tavolino basso.

Cosa ti serve?

Se il gigante del mobile funziona così bene, è perché non smette mai di innovare. Non è sorprendente sapere che il marchio investirà presto più di un miliardo di euro in Francia. Ciò allo scopo di abbassare i prezzi dei suoi prodotti.

Forse, con questo ribasso, troverai le ciotole BLANDA BLANK vendute da Ikea a un prezzo inferiore. Infatti, per costruire il tavolino menzionato in precedenza, avrai bisogno di queste ciotole.

Da qualche tempo, una tendenza sta emergendo. Ikea Hack consente di riciclare vecchi oggetti in mobili che offrono una seconda vita. Proprio l’utente @alichuree ha appena dato nuova vita alle ciotole per creare un tavolino, come segnalato da ELLE.

Ma allora, di cosa hai bisogno per fare lo stesso lavoro? Non preoccuparti, i nostri colleghi hanno elencato tutti i prodotti che devi avere. In modo da poter costruire lo stesso tavolino condiviso dall’utente in questione.

In primo luogo, devi avere delle ciotole vendute da Ikea. Questi devono essere in numero di 6. I nostri colleghi assicurano che non avrai bisogno né di chiavi né di viti, solo di Pattex.

Successivamente, avrai bisogno di una tavola di MDF Leroy Merlin, una sega circolare e una levigatrice. E infine, di vernice Cocoon, stucco di lisciviazione di Castorama, carta vetrata e vernice spray. La vernice e la vernice sono vendute da Action.

Costruire un tavolino utilizzando delle ciotole di Ikea

Dopo aver recuperato tutto il necessario, puoi iniziare il montaggio. Tieni presente che questo tavolino non ti aiuterà a riporre i tuoi gioielli. Ma se hai bisogno di questo tipo di mobile, ti consigliamo di dare un’occhiata a questo progetto che l’azienda svedese ha messo in vendita.

Tornando al tavolino che nascerà dalle ciotole di Ikea, ecco come procedere. I nostri colleghi di ELLE fanno sapere che dovrai incollare due ciotole tra loro per farne una sfera. Fai lo stesso con le altre ciotole e lascia asciugare.

Sulla tua tavola MDF, disegna i contorni del tuo futuro piano. Una volta fatto, devi tagliare il piano. Poi, puoi levigare e arrotondare i bordi. Hai quasi finito il montaggio. Ecco cosa devi fare.

Riprendi le ciotole di Ikea. A condizione che siano asciutte. Le tue sfere devono essere rivestite di stucco di lisciviazione. Una volta fatto, lascia riposare per una notte intera! Questo è ciò che consiglia l’utente.

Il giorno dopo, riprendi il tuo lavoro e leviga lo stucco. Poi puoi dipingere le diverse parti del tuo piano. Come ti aspetti, dovrai ancora lasciare asciugare. E poi puoi incollare tutto.

Se hai seguito tutti questi consigli, dovresti avere il tuo nuovo tavolino!