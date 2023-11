Ikea: Un divano versatile e molto confortevole, ad un prezzo inferiore a 300€, ambito da tutti.

Quando Ikea annuncia l’uscita di un bellissimo divano a meno di 300 €, tutti lo vogliono! Quindi, se anche tu vuoi arredare il tuo appartamento per studenti con un piccolo divano comodo e moderno, non esitare e vai da Ikea per scoprirlo rapidamente.

Un divano ultra confortevole a meno di 300 €

Ikea è un punto di riferimento importante nell’arredamento in generale. Quindi, quando si tratta di arredare ad esempio un appartamento per studenti, con mobili sempre più pratici a prezzi davvero ragionevoli, Ikea è il re.

Ecco perché, con l’annuncio dell’uscita del divano LINANÄS, molti studenti si sono precipitati da Ikea per procurarselo.

Un appartamento per studenti è come un gioco di Tetris in grande scala: cerchi di far entrare tutto, ma c’è sempre una tessera che manca!

Per quanto riguarda il prezzo del divano, è disponibile al prezzo di 299 €. È un divano moderno a due posti con splendidi piedi in legno che gli conferiscono uno stile scandinavo. Per quanto riguarda i colori, è disponibile in beige e grigio scuro.

Il mobile fa parte del programma 10 anni, il che significa che hai una garanzia di 10 anni per la rottura e l’usura del divano. Questo divano che tutti vogliono ha molti vantaggi.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche, le misure sono le seguenti:

Profondità: 80,5 cm

Altezza: 77 cm

Profondità del sedile: 59 cm

Altezza del sedile: 46 cm

Larghezza: 137 cm

Per quanto riguarda la manutenzione del divano, è importante sapere che la fodera è fissa. Quindi, in caso di macchia, puoi passare un panno umido e strofinare delicatamente. Il sedile del divano è considerato morbido, il che significa che ti sprofonderai in esso.

Per quanto riguarda lo schienale, è considerato piuttosto rigido, il che significa che avrai un perfetto mix tra morbidezza e rigidità per un maggiore comfort.

Alcuni piccoli accessori per il tuo divano

Se vai da Ikea, tanto vale fare una cosa e due. E approfitta per abbellire il tuo bel divano con alcuni prodotti proposti da Ikea.

Un piccolo tappeto da mettere sotto

Se acquisti il divano, puoi anche procurarti il tappeto in tessuto effetto intrecciato marrone al prezzo di 69,99 €. Misura 133 × 195 cm e si abbinerà perfettamente ai piedi del divano e ai due colori proposti per il rivestimento.

Inoltre, un tappeto può ampliare l’effetto di una stanza, quindi se hai un piccolo appartamento, può dare un senso di maggiore spaziosità.

Copricuscini colorati e economici

Nell’ottica di abbellire sempre di più, puoi optare per le fodere dei cuscini GURLI, al prezzo di 2,99 € ciascuna, disponibili in 12 colori:

beige

bianco

azzurro chiaro

grigio scuro

giallo

nero, ma anche rosa, rosa chiaro, rosso, verde scuro, verde kaki e verde brillante.

L’abbinamento del divano beige o grigio con queste fodere colorate darà al tuo interno un aspetto conviviale e dinamico, che è molto gradevole. Quando si è studenti, spesso non si spende la maggior parte del proprio budget per la decorazione. Quindi, mettere delle note di colore a quel prezzo non è trascurabile.