IKEA: tutte le novità del mese di aprile da acquistare urgentemente.

In questo inizio di primavera, le novità di IKEA vi permetteranno di arredare il vostro spazio esterno e dare un tocco di freschezza al vostro interno, in vista dell’arrivo delle giornate più soleggiate. Scoprite la nostra selezione del mese di aprile.

IKEA: un’occhiata alla collezione BASTUA

IKEA ha fatto centro in questo inizio di primavera con la collezione BASTUA, in perfetto accordo con la stagione. Se desiderate aggiungere un tocco primaverile alla vostra casa, non esitate. Regalatevi questi pezzi che si ispirano allo stile nordico, invitando al relax e a godersi il proprio spazio esterno. Questa collaborazione con il marchio finlandese Marimekko va dal cuscino da esterno con motivo floreale al telo da bagno dai colori primaverili, passando per mobili adatti all’esterno.

Le novità di IKEA del mese di aprile

Le novità di IKEA del mese di aprile si inseriscono perfettamente nella continuità della collaborazione citata in precedenza. Troverete tutto il necessario per creare il vostro piccolo angolo per godervi le belle giornate. Il divano a due posti in acacia vi accompagnerà fino a tardi nelle serate estive. Potrete abbinare un piccolo tavolo pratico perfetto per il giardino. Pensate anche ad attrezzarvi con un’illuminazione accogliente grazie a questa catena luminosa a LED da installare sul vostro balcone o sulla parete della vostra terrazza. Anche il vostro interno non è da meno con la coperta colorata e fiorita JÄTTEVALLMO per ricordarvi che il freddo è quasi alle spalle.

IKEA: novità del mese di aprile a prezzi convenienti

IKEA non delude mai. I prezzi proposti dalla famosa azienda svedese rimangono convenienti. Potete trovare vasi per piante a 1,99 euro, un tavolo da esterno a 19,99 euro, nonché una comoda poltrona a 59,99 euro, ideale per godersi il sole. Solo il divano in legno avrà un costo leggermente più elevato (250 euro), ma alla fine è ragionevole per questo tipo di prodotto.