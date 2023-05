Ikea trionfa con questo piccolo cestino perfetto per il picnic!

Con temperature più miti, il marchio Ikea ha deciso di mettere in evidenza un incredibile cesto da picnic.

Ami organizzare dei pic-nic?! Sappi che Ikea ha appena messo in commercio un incredibile cesto che sarà perfetto per le tue gite in mezzo alla natura. Stopandgo ti svela tutto da A a Z.

Punta su questo incredibile cesto da picnic

Nella vita di tutti i giorni, il catalogo di Ikea suscita passione! Per soddisfare la sua clientela, il marchio non smette di rinnovarlo.

Ogni mese, l’azienda si sforza di sorprendere la folla… E funziona. Al momento, il gruppo oscura altre prestigiose catene!

Per questa nuova stagione, Ikea ha quindi deciso di fare le cose in grande. Se ami i pic-nic, dovresti dare un’occhiata agli ultimi articoli commercializzati dal gruppo.

Infatti, l’azienda ha messo in vendita un indispensabile per le tue gite in campagna. Quindi non trascurare l’incredibile cesto Ikea battuto RISATORP.

Questo piccolo gioiello in maglia d’acciaio ha tutto per piacere. Grazie ad esso, puoi trasportare tutti i tuoi alimenti in tranquillità.

Pratico e discreto, non potrai più separarti da questa meraviglia. Nota anche che può essere utile per conservare i tuoi frutti e verdure in cucina.

Lo stesso vale se vuoi usarlo per il tuo ufficio. Per ovvi motivi, avrai anche la scelta tra diversi colori.

Fra bianco, grigio-beige, rosa, grigio o blu, scegli tu. Le recensioni per quanto riguarda questo cesto Ikea sono eccellenti. Per 9,99 euro, è tuo!

Ikea: incredibili novità da scoprire subito

In rete, puoi scoprire in anteprima le nuove collezioni di Ikea. All’inizio della settimana, il marchio ha messo in primo piano le piante. “Con le offerte IKEA Family Semaines Vertes, rinfrescare la propria casa non è mai stato così facile”, si apprendeva su Instagram. “Swipe per scoprire la nostra selezione di piante e di fiori a prezzi convenienti”.

Attualmente, ci sono innumerevoli piattaforme su cui possiamo ispirarci per decorare la nostra casa! Avere un nido in cui ci si sente bene è una priorità.

E avere innumerevoli piante in casa può anche avere i suoi vantaggi, come ha dichiarato Tiziano Codiferro, giardiniere di professione ed esperto nella progettazione e manutenzione degli spazi interni ed esterni per il sito Homify.

“In ufficio, si trascorre la maggior parte della giornata seduti davanti a un computer. Ed è facile essere chiusi e avere scarsa circolazione d’aria, che è contaminata dalla presenza di piccole quantità di composti organici volatili (COV) che sono tossici per la salute umana (…)”, ha ammesso.

E ha anche aggiunto: “Le piante possono aiutarci, agendo come un vero e proprio filtro di purificazione per una migliore qualità dell’aria. D’altra parte, un argomento un po’ più discusso riguarda il loro effetto benefico contro l’inquinamento elettromagnetico. Come nel caso delle Tillandsias”.

Quindi dovresti dare un’occhiata a alcune chicche Ikea che faranno al caso tuo! Quindi tocca a te…