Ikea trionfa con questa lampada ispirata alle più grandi marche di lusso

Ikea lancia una lampada che potrebbe facilmente trovarsi in un negozio di lusso!

Nel catalogo di Ikea, è possibile trovare tutti i mobili e gli oggetti di decorazione di cui avete bisogno per la vostra casa. Tra questi oggetti, c'è un articolo che non dovreste assolutamente ignorare. Stiamo parlando della lampada.

Ikea fa un successo strepitoso con la sua lampada da tavolo

Per la grande gioia dei consumatori, l'azienda svedese ha messo in vendita una lampada da tavolo del modello TVÄRHAND. Si tratta di un elemento funzionale che unisce luce ed estetica. Questo prodotto presenta un design nordico e semplice.

Infatti, dispone di una base piatta e ovale che assicura stabilità, un corpo sottile e un supporto per spot di tipo esposto. Questa lampada Ikea funziona tramite una connessione alla rete.

L'azienda raccomanda anche l'uso delle lampadine LED LUNNOM E27 in vetro trasparente a forma di globo per far funzionare questa lampada. La base è in legno di bambù con vernice trasparente e trattamento poliuretanico acrilico.

Mentre il tubo e il portalampada hanno una struttura in acciaio con un rivestimento in polvere di poliestere. Con una potenza di 16 W, è di colore nero/naturale. E ha le seguenti dimensioni: 47 cm di altezza, 18 cm di lunghezza del basamento, 12 cm di larghezza e 2 cm di altezza del basamento.

Con un voto di 4,8 stelle su 5, questo prodotto Ikea ha chiaramente fatto breccia nel cuore dei clienti. Infatti, sono rimasti incantati da questa lampada. Soprattutto considerando che il suo prezzo non è affatto elevato. Potete trovarla al prezzo di 11,99 euro.

Una lampada dall'aspetto molto elegante

Ikea ha anche mess in vendita una lampada ÅRSTID. Si tratta di un'altra lampada da terra dal design minimalista che funziona collegata alla rete. È caratterizzata soprattutto dal suo paralume conico dall'aspetto tradizionale di 22 cm di diametro.

Ha inoltre un'altezza di 55 cm e un diametro di basamento di 15 cm. Sappiate anche che ha una potenza di 75 W e che il cavo di collegamento alla rete misura 203 cm di lunghezza. È dotata di un elegante interruttore a catena.

È composta da un paralume in poliestere, da un tubo e da una base rotonda in acciaio con finitura nichelata spazzolata e un rivestimento acrilico. La lampadina è venduta separatamente. Tuttavia, potrete trovare questa lampada in due modelli.

A sapere : base ottone/bianco o nichelato/bianco. Questo prodotto Ikea ha beneficiato di una riduzione di prezzo. Prima, la lampada costava 19,99 euro. Ma ora, costa solo 15,99 euro.

Quanto ai clienti, hanno dato un punteggio di 4.8 stelle su 5 basandosi su 585 recensioni. Alcuni hanno commentato: “Prodotto molto bello, elegante e originale con la piccola catenella per accendere e spegnere la lampadina.”, “Facile da montare e illumina bene la mia stanza” .

Una lampada da terra che affascina i clienti

Per concludere, Ikea ha svelato la sua lampada da terra LAUTERS. Ha una base con 3 piedi lunghi in legno di frassino massiccio con vernice acrilica trasparente. E un paralume cilindrico in 100% poliestere con 9% di origine riciclata.

Alcuni componenti sono costituiti per almeno il 50% da plastica di polipropilene riciclato. Deve essere usata con una lampadina LED E27 venduta separatamente. Funziona collegata all'elettricità con un cavo di 3,5 m di lunghezza.

Sappiate che questa lampada ha anche una potenza di 13 W. E ha le seguenti dimensioni: 37 cm di larghezza del paralume, 62 cm di diametro del basamento. Disponibile in bianco naturale, questa lampada costa 49,99 euro.