Ikea trionfa con questa innovazione per dire addio alla stoviglie ancora bagnate!

Ikea ha messo in vendita l’oggetto perfetto che ti permetterà di mantenere il tuo piano di lavoro completamente intatto in qualsiasi momento!

Quotidianamente, Ikea mette in vendita prodotti che si rivelano sempre più pratici gli uni degli altri. Per la camera da letto, la cucina o il salotto, l’azienda svedese ha tutto ciò di cui hai bisogno. Recentemente, è stata una semplice innovazione che ha avuto molto successo.

Ikea ha molto successo con la sua innovazione

Nel momento di arredare la tua casa, è importante non trascurare i prodotti pratici e utili per la tua vita quotidiana. In cucina, è particolarmente importante scegliere bene i tuoi accessori.

Fortunatamente, Ikea offre una vasta scelta di oggetti che devi assolutamente avere per facilitarti la vita. È anche importante scegliere con cura i prodotti che compongono la cucina, una stanza emblematica di una casa.

L’azienda svedese ha messo in vendita un accessorio che ti permette di prenderti cura del tuo piano di lavoro. Si tratta di un colino multifunzione di cui non riuscirai più a fare a meno.

Nella sezione cucina ed elettrodomestici del vasto e completo catalogo di Ikea, puoi trovare questo articolo, del modello LILLHAVET. Grazie a questo colino antracite, potrai sempre mantenere l’ordine e l’organizzazione nella tua cucina.

E tutto ciò senza dover lasciare i piatti sul piano di lavoro mentre asciugano. È un complemento per la tua casa che può davvero rivelarsi molto utile nella tua vita quotidiana. E, di conseguenza, renderà tutte le attività più semplici e meno costose.

Un colino perfetto per piccoli spazi

Inoltre, Ikea ti permette di abbinare questo colino a molti altri accessori della stessa serie. Questa combinazione ti darà l’opportunità di creare uno spazio di lavoro multifunzionale.

Ciò non mancherà di suscitare l’invidia dei tuoi ospiti. E ti renderà la vita molto più facile di quanto fosse prima di avere questo prodotto. Questo colino ha una larghezza di 17,4 cm, una lunghezza di 46,8 cm e un’altezza di 14 cm.

Per quanto riguarda i materiali con cui è stato fabbricato questo articolo, si tratta di acciaio e plastica amide per il colino stesso, e di plastica polipropilene, con un minimo del 20% di origine riciclata, per il colino e il cassetto per le posate.

Riguardo al suo prodotto, Ikea ha anche dichiarato: “Piatti, posate, bicchieri e tazze possono essere asciugati su questo colino dal design intelligente” . Ma non è tutto.

L’azienda ha anche indicato: “Il colino LILLHAVET può essere fissato ai bordi del lavello o posato sul suo piano di lavoro. Il suo rivestimento evita la ruggine e resisterà a molti anni di utilizzo” .

Un prodotto a meno di 17 euro

Questo colino Ikea ha anche ottenuto un “Piccolo colino per piatti ideale per cucine piccole.”, “Bellissimo e pratico!”.

Altri hanno aggiunto: “Ottimo risultato, pratico per piccoli spazi.”, “Molto utile, di buona qualità.”, “Molto utile e meno ingombrante di altri prodotti simili.”, “Questo colino è molto stabile e compatto. Fantastico!” .

Una cosa è certa, questo prodotto è riuscito a convincere molti clienti Ikea. Se desideri acquistare questo prodotto, puoi trovarlo sul sito web del marchio.

Il colino è anche disponibile nei negozi fisici Ikea. Sappi anche che il suo prezzo è molto conveniente. Dovrai solo spendere la somma di 16,99 euro!

