Ikea trionfa con la sua incredibile lampada da comodino con caricatore integrato!

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita una incredibile lampada da comodino con un caricatore integrato che sta spopolando nelle vendite!

Ikea non smette mai di sorprendere i suoi clienti mettendo in vendita innovazioni sempre più incredibili. C’è infatti una lampada da comodino versatile che sicuramente troverà il suo posto nella tua casa.

Un prodotto innovativo

Ikea ha deciso di mettere in vendita una lampada da comodino con un design ispirato a quelle utilizzate nelle fabbriche e nei teatri dell’epoca. Questa innovazione ha un dispositivo di carica sulla parte superiore della base e un connettore USB.

È molto pratico per coloro che hanno bisogno di ricaricare il loro telefono durante la notte. Questo prodotto Ikea molto virale è ora disponibile sul sito internet Ikea o nei negozi fisici del marchio.

Se non vuoi avere un comodino pieno di cavi, questa lampada da tavolo in stile industriale è molto pratica. Aiuta a creare un’atmosfera uniforme e rustica che si abbina a qualsiasi stanza della casa.

È composta da un caricatore integrato nella parte superiore della sua base che consente di ricaricare il telefono semplicemente appoggiandolo su questa area. Come già detto, non hai bisogno di cavi.

Basta che il tuo dispositivo mobile sia compatibile con questo tipo di caricatore integrato. Ma se non hai questa funzione, non preoccuparti, la lampada ha comunque tutto ciò di cui hai bisogno.

La lampada Ikea ha tutto ciò che desideri

Infatti, la lampada messa in vendita da Ikea ha una porta USB in cui puoi utilizzare il cavo del caricatore tradizionale. Come qualsiasi lampada, fornisce una luce diretta perfetta per attività in cui hai bisogno di una luce focalizzata.

Come ad esempio quando leggi. Il braccio e lo schermo sono orientabili, per poter dirigere la luce dove desideri. Questa lampada HEKTAR richiede una lampadina LED E14 venduta separatamente. Puoi trovarla anche da Ikea.

Questo prodotto ha la certificazione Qi. Ciò indica che è compatibile con tutti i telefoni che hanno lo stesso certificato. Funziona con dispositivi Apple e Samsung, a partire dal modello iPhone 8 e dal Samsung Galaxy S6.

Tuttavia, la corrente della porta USB è di massimo 2.000 mA. In totale, è possibile caricare contemporaneamente fino a due dispositivi. Se non vuoi iniziare la giornata con la batteria del tuo telefono scarica, questa lampada è tanto pratica quanto bella.

I design di Ikea si adattano alle esigenze dei suoi clienti. Ed è per questo che si tratta chiaramente di un prodotto versatile. Questa lampada è anche molto facile da pulire. L’azienda consiglia di pulirla con un panno inumidito con un detergente delicato. E asciugarla con un panno asciutto.

Un prodotto che conquista i clienti

Una cosa è certa, non richiede molte cure. Questa lampada versatile con funzione di caricatore per dispositivi mobili è proposta al prezzo di 69,99 euro. È già disponibile presso tutti i negozi Ikea in Francia.

Inoltre, ha ottenuto un punteggio molto buono di 4,5 stelle su 5. I clienti Ikea hanno infatti dichiarato riguardo a questo articolo: “Molto bella lampada che funziona molto bene. La stazione di ricarica wireless è discreta e pratica” .

“Molto efficace dal punto di vista dell’illuminazione. E dal punto di vista della ricarica. Da raccomandare.”, “Doppia utilità. Ottimo per caricare 2 telefoni contemporaneamente.” .

4.7/5 - (12 votes)