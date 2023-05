IKEA tratta i suoi clienti come dei re con la sua nuova ricetta di polpette!

Ikea ha appena rivelato la ricetta delle sue famose polpette di pollo HUVUDROLL. Un vero e proprio piacere!

I più golosi saranno al settimo cielo. Ikea ha appena rivelato LA ricetta delle sue famose polpette. Quindi, anche a casa, si può godere di un ottimo pasto. Stopandgo ti dice tutto dal principio alla fine!

Ikea al top per l’estate

Non è un segreto per nessuno. Nel corso degli anni, Ikea si è affermata come LA referenza nel settore dell’arredamento. Dalla camera da letto al soggiorno, passando per la cucina, lo studio o il bagno, l’azienda svedese fa di tutto per consentire ai suoi clienti di trasformare la propria casa senza spendere troppo.

Eh sì! L’azienda offre prodotti di qualità a prezzi convenienti. In vista della stagione estiva, Ikea ha fatto le cose in grande. Se non avete ancora un tavolino per gustare un succo d’arancia sul vostro terrazzo, non preoccupatevi! Vi innamorerete del modello SEGERÖN. Le sue dimensioni? 73 x 73 cm.

Il prezzo? 119 euro. “I materiali di questo mobile da esterno non richiedono alcuna manutenzione”, si legge sul sito web di Ikea. La pulizia di questa piccola meraviglia è molto facile. Basta un panno umido e il gioco è fatto.

“Prodotto testato e adatto all’uso in luoghi pubblici, come un ristorante. Potete essere sicuri che è robusto e resistente all’uso quotidiano.”

Potete anche abbinare questo tavolino con le sedie HAVSTEN vendute a 229 euro l’una. “Se vi piace il suo aspetto, provatelo. Ampie sedute, cuscini morbidi e tessuto in maglia elastica rendono HAVSTEN molto confortevole.”

“Combinatele come volete, sedetevi e rilassatevi. Per l’interno o l’esterno.” Stopandgo vi dice di più sulle novità di Ikea.

IKEA tratta i suoi clienti come dei re con la sua nuova ricetta per le polpette!

La società rivela la sua nuova ricetta per le polpette

Avete capito bene, Ikea fa di tutto per offrire il meglio ai suoi clienti. Ma se l’azienda si afferma grazie ai suoi mobili, è anche conosciuta per i suoi deliziosi piatti. In particolare per le sue polpette di carne.

Se volete riprodurle a casa, ora è possibile. Infatti, l’azienda ha appena rivelato la ricetta. Per questo, niente di più semplice.

Per 500 grammi di polpette di pollo HUVUDROLL o di polpette vegetali, avrete bisogno di 200 g di maionese. Se scegliete la versione vegetale, ci sono sempre alternative.

Inoltre, dovrete munirvi di 100 g di yogurt greco (o alternativa vegetale), 2 cucchiai di polvere di curry medio, 2 cucchiai colmi di chutney di mango e un pizzico di peperoncino di Cayenna.

Inoltre, Ikea vi invita ad aggiungere un pizzico di peperoncino di Cayenna. Ma anche 1 cucchiaino di succo di limone, 65 g di uvetta passa, 40 g di albicocche secche finemente tritate. E infine, 1 cucchiaio di coriandolo tritato.

Successivamente, non dovrete fare altro che scaldare le polpette in una padella, preparando la salsa. Ecco fatto, grazie a Ikea.

