Ikea trasformerà completamente il tuo vecchio divano con questa nuova elegante copertura

Per dare un tocco di giovinezza al tuo divano, punta sull’idea giusta a piccolo prezzo. Come questa copertura Ikea disponibile in vari colori molto moderni.

Queste ottime idee per un buon alloggio

C’è sempre qualcosa di nuovo da acquistare da Ikea. E se tu riuscissi a fare i tuoi prossimi acquisti per la tua casa dal marchio? Con le sue migliaia di riferimenti e i suoi articoli a un prezzo accessibile, il marchio svedese è uno degli indirizzi di riferimento per arredare a poco prezzo.

Cerchi una soluzione di archiviazione per il bagno troppo piccolo? O la giusta idea per mettere ordine nel tuo corridoio? Allora ci sarà sicuramente una risposta alle tue aspettative da Ikea.

Perché è ben noto, è possibile trovare tutto da Ikea! Che tu abbia un progetto ben preciso in mente, o una vaga voglia di ottimizzare la tua decorazione, l’ispirazione è in negozio. Ma anche sullo shop online del marchio se non puoi spostarti.

Ikea infatti consegna nella maggior parte delle grandi città in Francia. È comodo se non hai una macchina per spostarti sul posto. O se vuoi semplicemente fare acquisti comodamente da casa tua!

La fine dell’anno è piena di novità dal marchio. Ci sono infatti novità per gli appassionati di design che vogliono impreziosire la loro abitazione senza spendere una fortuna.

Come questo tavolo allungabile disponibile in vari colori. Questo mobile Ikea è ideale per accogliere tutti durante le feste. Poiché il suo piano può allungarsi da 120 cm a 180 cm di lunghezza. Abbastanza per ospitare agevolmente due persone in più durante la vigilia.

Ikea svela una bella copertura per rendere il tuo divano più elegante

E ci sono altre ottime idee come questa presso il marchio. Sai ad esempio come cambiare divano, senza spendere tanto? Semplicemente regalandogli una nuova copertura.

Se il tuo divano è un pianto, rinnovatelo in meno di 5 minuti con questa copertura Ikea KIVIK. Questa è appositamente progettata per i divani KIVIK.

Ma può anche andare bene con altri modelli del marchio. Come il divano letto ASKEBY o il divano modulare JÄTTEBO.

Questa copertura grigio/turchese a tre posti è realizzata con un tessuto in poliestere morbido. Il suo velluto a coste larghe è spesso, confortevole e morbido al tatto. Ha anche un leggero lustro che gli conferisce un aspetto piacevole e accogliente.

Questa copertura darà al tuo soggiorno un tocco elegante e signorile. Facile da posizionare, è anche molto facile da rimuovere se vuoi pulirla.

Regalati un divano completamente nuovo a un prezzo accessibile

Questa copertura è anche lavabile in lavatrice, poiché il suo peso è di 3,92 kg. Molto chic, questo modello di Ikea sta avendo un grande successo tra i clienti.

“Ho comprato questa copertura per sostituire la vecchia. Sono entusiasta. La copertura è stupenda! Ho un divano completamente nuovo”, ha testimoniato un acquirente.

“Bellissimo e di ottima qualità per il prezzo!”, attesta un altro cliente. Facile da vivere e offrendo una scelta variegata di colori, questa copertura è anche a un prezzo accessibile. Tieni conto di spendere 169 € da Ikea per ridisegnare con essa il tuo divano. Un buon affare per i bilanci stretti!

