Ikea trasforma un oggetto quotidiano in una borsa ultra trendy per la spesa!

Ikea trasforma un oggetto quotidiano in una borsa ultra trendy per la...

Nel suo catalogo, Ikea ha messo in vendita una nuova borsa a rete che è molto di moda per fare la spesa!

Ikea non perde mai l’occasione di mostrare articoli sempre più innovativi. Da un po’ di tempo, l’azienda ha deciso di dedicarsi anche alla creazione di prodotti rispettosi dell’ambiente.

Ikea pensa al pianeta

Ikea ha lanciato sul mercato una novità sostenibile diventata di tendenza nelle ultime settimane. Si scopre che la multinazionale svedese ha trasformato una “rete da pescatore” in una borsa di cotone.

Ciò eviterà l’uso di sacchetti di plastica per fare la spesa, il che è molto positivo per l’ambiente. La borsa a rete della serie Kungsfors di Ikea è una scelta eccellente per le persone che cercano di iniziare una vita più sostenibile ed economica.

Inoltre, ha una maniglia per un facile trasporto. Questo prodotto è realizzato al 100% in cotone, garantendo quindi resistenza e durata. Sappiate anche che può sopportare qualcosa di pesante.

È ideale per trasportare cibo perché, permettendo la circolazione dell’aria, mantiene più a lungo frutta, verdura e ortaggi freschi. Ma non solo, sarà anche utile a casa, poiché potrete appenderlo al manico della cucina e conservare gli alimenti sopra citati.

In questo modo, potrete riutilizzarlo a vostro piacimento senza problemi. Questa borsa è anche disponibile a un prezzo molto conveniente. Infatti, per soli 9,99 euro, potrete ottenere questo set di due borse Ikea.

La migliore borsa possibile

Quindi è un’ottima scelta per le persone che vogliono risparmiare denaro. Una delle borse misura 43 x 32 cm, mentre l’altra misura 37 x 29 cm. Queste misure corrispondono alla borsa appoggiata su una superficie piana.

Tuttavia, tenete presente che possono variare a seconda di ciò che avete nella vostra borsa. Se state cercando una borsa resistente, versatile ed economica, la borsa a rete Ikea è un’ottima alternativa.

Potete ottenerla nei negozi fisici dell’azienda svedese. Questo set di borse è anche disponibile sul sito web di Ikea. Per tenerlo in buone condizioni e prolungarne la durata, Ikea consiglia di lavarlo solo in lavatrice a una temperatura massima di 40°C, con un trattamento moderato.

Tuttavia, non candeggiare né asciugare in asciugatrice. Potete stirarlo a una temperatura massima di 110°C e dovete evitare a tutti i costi la pulizia a secco. La borsa a rete Ikea è un ottimo modo per ridurre l’uso di sacchetti di plastica.

Un prodotto rispettoso dell’ambiente

Ogni anno vengono utilizzati miliardi di sacchetti di plastica nel mondo, e la maggior parte di essi finisce nelle discariche o negli oceani. I sacchetti di plastica sono una fonte principale di inquinamento e possono danneggiare la fauna.

Quindi, la novità di Ikea diventa un’opzione meravigliosa e un ottimo modo per proteggere il pianeta. Infatti, potrete usarli ancora e ancora. Ciò contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti che producete ogni giorno.

Da notare che si tratta di una borsa a rete composta da materiali naturali, come il cotone, che è biodegradabile. Per utilizzarla al meglio, si consiglia di portarla sempre con voi quando fate la spesa.

Potete anche usarla per andare al lavoro o per le vostre uscite quotidiane. Una cosa è certa, è una borsa perfetta per un uso quotidiano. È la migliore opzione possibile!

