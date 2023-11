Ikea trasforma qualsiasi piccolo spazio in uno più grande

Per ingrandire una stanza in 5 minuti, come per magia, scopri questo prodotto da acquistare da Ikea a meno di 60 euro.

La tua casa sembra mancare di metri quadrati? Per dare un’idea di spazio moltiplicato, opta per questa soluzione Ikea. È elegante e a basso costo.

Un sacco di idee per sistemarsi bene

È ancora necessario presentare Ikea? L’azienda celebra quest’anno i suoi 40 anni di esistenza sul suolo francese. Fondata nel 1943 per impulso di Ingvar Kamprad, l’azienda svedese ha avuto molto successo da allora.

Attualmente ci sono 43 negozi e punti consulenza della ditta sul territorio francese. È un segno del fenomenale successo che l’azienda sta incontrando. Ed è vero che l’azienda ha molti fan. Perché Ikea risponde a numerosi problemi che si presentano nelle abitazioni attuali.

Come per l’assenza di spazio per tutto il disordine, ad esempio. È difficile mettere ordine in casa in una piccola abitazione. Tuttavia, Ikea ha soluzioni davvero ingeniose per ogni tipo di sfida.

Nel bagno, ad esempio, l’azienda scandinava ti invita ad ottimizzare il minimo spazio. Opta ad esempio per questa soluzione perfetta da inserire tra un muro e il lavandino. Potrai così riporre i tuoi prodotti di bellezza in tutta discrezione.

Il marchio ha anche buone idee per altri angoli della casa facilmente dimenticati. Come il tuo ingresso. Perché anche se ci passi solo, non va trascurato.

Perché non metterci elementi di stoccaggio utili? Ikea ti propone questi armadi per scarpe TRONES. Ti liberano dalle scarpe appena varchi la porta. Estetico e pratico, è attualmente un best-seller.

Una piccola abitazione non ha solo problemi di spazio. Ma anche di sensazione di mancanza di spazio. Sentirsi stretti a casa può rapidamente diventare un problema.

Ikea ti svela il suo trucco per ingrandire una stanza

Vivere in un luogo ristretto può essere una fonte di stress. La sensazione di disagio si trasforma rapidamente in una sensazione di soffocamento. Sentirsi stretti non è ottimale per rimanere sereni.

Questo può verificarsi negli alloggi degli studenti, che sono spesso monolocali. Ma anche in un piccolo soggiorno o in una camera scarsa di metri quadrati. Ma non c’è da preoccuparsi!

Perché Ikea ha la soluzione da proporti. Per ingrandire una stanza, basta appenderci un grande specchio. In questo senso, questo modello NISSEDAL va perfettamente bene.

Si declina in tre colori. Lo troverai in bianco, effetto rovere o nero. Le sue dimensioni sono di 65 × 150 cm e ti consentono di coprire una bella superficie di parete. Scegli di fissarlo in orizzontale o in verticale, a seconda delle tue preferenze.

Un prezzo inferiore a 60 euro

Il suo design sobrio ed essenziale si adatta a tutte le stanze della casa. Puoi invitare questo specchio rettangolare in una camera da letto, in un bagno o anche in soggiorno. Piccolo suggerimento, posizionalo di fronte a una finestra per consentire di riflettere la luce se la stanza è un po’ buia.

Immaginato da la designer Eva Lilja Löwenhielm per Ikea, questa grande specchiera farà comunque sensazione a casa tua. E in più, il suo prezzo segna anche dei punti. Perché l’azienda scandinava vende il suo prodotto a 59,99 €. Non aspettare oltre per averlo a casa tua e godertelo.

